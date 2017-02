Uudised

Saarlane tõi turule Eesti lipuvärvides kella

Neljapäev, 02. veebruar 2017.



Autor: MM Neljapäev, 02. veebruar 2017. Foresta brändi kõige populaarsemaks on saanud nende uus, Eesti lipu värvides käekell. Foto: Foresta Juba aasta on Eesti turul tegutsenud bränd Foresta, mida veavad saarlane Aigo Kiiker ja tema koostööpartner Jorma Käsper.



Kokku on nad proovinud viie erineva disainiga käekella. Neist kõige uuem on sügisel valminud Eesti lipuvärvides käekell, mis on osutunud brändi kõige populaarsemaks tooteks. Tänaseks on seda müüdud 100 eksemplari ringis.



“Me oleme leidnud ühe koostööpartneri, kelle kellasid me nii-öelda modifitseerime teatud piirides, mis meil lubatud on. Meil on valida erinevad värvilahendused, erinevad kella seierid, taustad jne,” rääkis kellade disainiga aasta tegelenud Aigo Kiiker.



Kellade hinnad jäävad 40–55 euro vahele. Soovi korral on võimalik tellida juurde graveering ja kinkekarp.



“Me oleme turule tulnud puidust käekellaga, mis on kõigile taskukohane,” sõnas Kiiker.



Suurema osa kelladest toodab nende koostööpartner Aasias ja osa kelli komplekteeritakse ise Eestis. Nende kelli on võimalik soetada vaid brändi Facebooki lehe kaudu.



“Meilt on küll poodidesse kelli müügiks küsitud, aga nii meile kui meie klientidele meeldib personaalsus, nii et me pole seda teed läinud. Saame ise kokku leppida inimesele sobiva viisi kättesaamiseks, graveeringuks ja pakendamiseks. Tihti soetatakse meie brändi kellasid just kingituseks,” rääkis Kiiker.



