Uudised

Koduhooldusteenuse projekt sai toetust

Neljapäev, 02. veebruar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 02. veebruar 2017. SA Innove otsuse kohaselt sai Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonna koostatud projekt “Koduteenuse arendamine Kuressaare linnas ja Lääne-Saare vallas” toetust 144 690,70 eurot.



Projektijuht Kerli Gutman (pildil) ütles Meie Maale, et see on esimene taoline ühisprojekt Lääne-Saare vallaga, mille raames võetakse konkursi korras tööle kuus koduhooldustöötajat.



“Ootame kõiki teenusest huvitatuid meiega ühendust võtma,” sõnas Gutman. “Veebruar on projekti käivitamise kuu, selle aja jooksul kohtume hooldatavate omastega, hindame teenuse vajadusi ja määrame teenuse mahud.”



Konkursid hooldustöötajate leidmiseks on välja kuulutatud. Gutman tõdes, et kuigi Eesti töötukassa Saaremaa osakond pole antud projektis ametlik partner, on senine koostöö olnud väga tihe ja hästi sujuv.



“Nad on meie projekti eesmärkidest teadlikud. Loodame, et inimesed, kes on oma lähedaste hooldamise tõttu tööturult eemale jäänud, leiavad projekti kaudu ning töötukassa abil endale uue võimaluse ja väljundi. See on meie eesmärk,” sõnas Gutman, kes täpsustas, et eraldis toetuse näol on suureks abiks hoolduskoormuse tasakaalustamiseks ja teenuse tõhustamiseks.



Projekti eesmärk on vähendada tööealiste omastehooldajate hoolduskoormust, võimaldada neil siseneda tööturule või jätkata töötamist.



Projekti kogumaksumus on 187 661,22 eurot, toetust eraldatakse kuni 77,10%. Ülejäänud abikõlblike kulude maksumus kaetakse omafinantseeringuga, kus Kuressaare linn tasub 26 280,52 ja Lääne-Saare vald 16 690 eurot.



Projekti kestus on alates käesolevast aastast kuni 31. detsembrini 2018. Projekti finantseeritakse SA Innove vahendusel Euroopa Sotsiaalfondist. Projektijuht Kerli Gutman (pildil) ütles Meie Maale, et see on esimene taoline ühisprojekt Lääne-Saare vallaga, mille raames võetakse konkursi korras tööle kuus koduhooldustöötajat.“Ootame kõiki teenusest huvitatuid meiega ühendust võtma,” sõnas Gutman. “Veebruar on projekti käivitamise kuu, selle aja jooksul kohtume hooldatavate omastega, hindame teenuse vajadusi ja määrame teenuse mahud.”Konkursid hooldustöötajate leidmiseks on välja kuulutatud. Gutman tõdes, et kuigi Eesti töötukassa Saaremaa osakond pole antud projektis ametlik partner, on senine koostöö olnud väga tihe ja hästi sujuv.“Nad on meie projekti eesmärkidest teadlikud. Loodame, et inimesed, kes on oma lähedaste hooldamise tõttu tööturult eemale jäänud, leiavad projekti kaudu ning töötukassa abil endale uue võimaluse ja väljundi. See on meie eesmärk,” sõnas Gutman, kes täpsustas, et eraldis toetuse näol on suureks abiks hoolduskoormuse tasakaalustamiseks ja teenuse tõhustamiseks.Projekti eesmärk on vähendada tööealiste omastehooldajate hoolduskoormust, võimaldada neil siseneda tööturule või jätkata töötamist.Projekti kogumaksumus on 187 661,22 eurot, toetust eraldatakse kuni 77,10%. Ülejäänud abikõlblike kulude maksumus kaetakse omafinantseeringuga, kus Kuressaare linn tasub 26 280,52 ja Lääne-Saare vald 16 690 eurot.Projekti kestus on alates käesolevast aastast kuni 31. detsembrini 2018. Projekti finantseeritakse SA Innove vahendusel Euroopa Sotsiaalfondist.

Veel artikleid samast teemast »