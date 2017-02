Uudised

“Spelling Bee” võistluse üldvõit läks SÜG-i neiule

Neljapäev, 02. veebruar 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 02. veebruar 2017. Maakondlikust inglise keele võistlusest “Spelling Bee“ võttis osa 40 õpilast. FOTO: Riina Haljas Eile toimus Kuressaare gümnaasiumis (KG) teist korda 6.-7. klassidele mõeldud maakondlik inglise keele võistlus “Spelling Bee”, millest võttis osa 40 õpilast.



Omavahel võtsid mõõtu kümne kooli noored: Leisi keskkool, Saaremaa ühisgümnaasium, KG, Muhu põhikool, Valjala põhikool, Aste põhikool, Kuressaare Vanalinna kool, Lümanda põhikool, Kärla põhikool ja Orissaare gümnaasium.



SÜG-i inglise keele õpetaja Marju Roberts on selle võistluse maaletooja ja üks korraldajaid. Ta oli väga rahul õpetajatega, kes osalejad ette valmistasid. “Protseduuriliselt toimus kõik nagu Ameerikas toimuvatel originaalvõistlustel,” ütles ta rahulolevalt, lisades, et lapsed olid väga enesekindlad ja tublid.



Võistluse tase oli tema meelest kõrge ning osalejaid umbes samapalju kui mullu. “Sellisele võistlusele saavad õpilased, kes tavaolümpiaadile tihtipeale ei lähegi,” tõdes Roberts. “See annab lisaks tublidele olümpiaadidel osalejatele ka teistel noortel end proovile panna.”



Kuna Hosanna Mäekallas võitis nii suulise kui kirjaliku vooru oma vanuseklassis, pälvis ta päeva üldvõidu ehk grand prix’. Kui aga seesugust ülekaalukat võitjat poleks olnud, oleks vaadatud iga võistleja koondtulemusi ja kõrgeima punktide arvuga noor valitud parimaks.



