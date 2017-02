Uudised

Ministeeriumi segab Sõnajalgade ehitustegevus

Neljapäev, 02. veebruar 2017.



Autor: MM Neljapäev, 02. veebruar 2017. Riigile teadaolevalt pidanuks Aidu tuuliku kõrgus jääma 185 meetrini. FOTO: AS Eleon Küngastele paigutatavad elektrituulikud segavad kaitseväe radareid ja luuret, kirjutab Eesti Ekspress.



Möödunud nädalal lennutasid kaitseväelased Aidu tuulepargi kohal drooni ning mõõtsid juba püstitatud rajatisi. Selgus, et ühe poolelioleva tuuliku torn on kerkinud 137 meetri kõrguseks, kuigi ehitusluba lubab vaid 135 meetri kõrgusi rajatisi.



Ministeerium kooskõlastas viis aastat tagasi Aidu eelprojekti teadmisega, et sinna tulevad tuulikud, mis koos labadega ulatuvad kuni 185 meetri kõrguseni.



Maidla vallavalitsus kinnitas aga aasta hiljem Aidu projekteerimistingimused, kus tuulikute maksimaalne kõrgus oli 195 meetrit ja vundament võis ulatuda 3,4 meetri kõrgusele maapinnast.



Sel teisipäeval saatis kaitseministeerium Ida-Viru maavalitsusele taotluse alustada ehituslubade osas järelevalvet. Kavas on pöörduda ka vallavalitsusse.



Ministeeriumi väitel ütlesid Sõnajalad, et sündinud on ime ning Aidu tuulepargis hakatakse kasutama uut tehnoloogilist lahendust, mis muudab tuulepargi kaitseväe raadio- ja radarsüsteemidele nähtamatuks. Paraku olla lahendus ärisaladus ning selle toimimist saab näha alles siis, kui tuulepark on valmis ehitatud.



