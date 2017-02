Uudised

Saarlased soovivad esineda Eesti Laulul

Neljapäev, 02. veebruar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 02. veebruar 2017. Käimas on Elu24 kampaania “Elu võimalus”, mille võitja pääseb esinema Eesti Laul 2017 finaalkontserdil. 13. veebruaril avalikustatakse kolm kõige rohkem rahva hääli saanud artisti või bändi ja kolm Elu24 lemmikut.



Lisaks võimalusele esineda Eesti Laulu finaalkontserdil saab võitja nõustamise esitatava laulu valikul, igakülgset toetust laulu esitamise ettevalmistuse ja esineja(te) lavalise stilistika osas, PR-kampaania Eesti Meedia väljaannetes ja kanalites ning piletid kuuele sõbrale Eesti Laulu finaalkontserdile.



Kandidaatide hulgas on teiste seas ka ansambel Maasikad lauluga “Sinuta” ja Uudo Sepp. Orissaare poistebändile oli eile enne lehe trükkiminekut oma hääle andnud 816 inimest. Uudo Sepa poolt oli hääletanud 541 muusikahuvilist. Lisaks võimalusele esineda Eesti Laulu finaalkontserdil saab võitja nõustamise esitatava laulu valikul, igakülgset toetust laulu esitamise ettevalmistuse ja esineja(te) lavalise stilistika osas, PR-kampaania Eesti Meedia väljaannetes ja kanalites ning piletid kuuele sõbrale Eesti Laulu finaalkontserdile.Kandidaatide hulgas on teiste seas ka ansambel Maasikad lauluga “Sinuta” ja Uudo Sepp. Orissaare poistebändile oli eile enne lehe trükkiminekut oma hääle andnud 816 inimest. Uudo Sepa poolt oli hääletanud 541 muusikahuvilist.

Veel artikleid samast teemast »