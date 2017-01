Uudised

Lihapoe väljakolimisele tõmmati esialgu pidurit

Kolmapäev, 01. veebruar 2017.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 01. veebruar 2017. Turu lihapoe omaniku Raul Pihlase käes on paberilehed lihapoe toetuseks kogutud üle 350 toetusallkirjaga. FOTO: Sigrid Osa Eilsel Kuressaare linna juhtide ja turu lihapoe omaniku Raul Pihlase kohtumisel leiti, et lihapoel lastakse turuhoones kuni sobivate ruumide leidmiseni edasi tegutseda.



“Otsime alternatiivi. Muud midagi öelda ei ole. Peame vaatama erinevaid lahendusi. Konkreetset selgust ei ole millegi osas,” jäi Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker pärast eilset kohtumist napisõnaliseks.



Küsimusele, kas turuhoonesse tuleb endiselt loomemaja, vastas Mäeker, et praegu ei ole otsustatud ei üht ega teist. Abilinnapea viitas, et tulemas on veel mitu koosolekut, mille tulemusena linna seisukoht alles kujundatakse.



Kuressaare linnapea Madis Kallase sõnul räägitakse läbi loomemaja esindajate ja linnavolikogu liikmetega ning kohtutakse seejärel uuesti lihapoe omaniku Raul Pihlasega.



Mis puudutab lihapoodi pidava firma ja turu haldaja, Kuressaare Bussijaam OÜ vahel mullu detsembris kolmeks aastaks sõlmitud rendilepingut, siis selle lõpetamise otsust ei ole samuti tehtud.



Kuna lepingu lõpetamisest on kohustus teatada vähemalt kaks kuud ette, siis algul välja käidud 1. aprill enam kõne alla ei tule.



Poolte kokkuleppel on võimalik leping lõpetada ka varem, kuid sel juhul peab linn leidma lihapoele asenduspinna.



“Loodame, et leiame sellise lahenduse, et turule saame elu sisse anda, ent ka lihapood jääks turule edasi. Kas just sinna hoonesse, kus praegu, ei oska öelda,” sõnas Kallas.



Turuhoone linnale tagasi?



Ühe variandiga pakkus linn lihapoele võimalust jätkata kalaga kauplemiseks ehitatud hoones, kust üks kalapood on lahkunud. “Ma ei mahu nelja letiga sinna sisse ära, lisaks on rent tükkmaad kõrgem,” tõdes turuhoones lihapoodi pidava FM-Mauri OÜ juht Raul Pihlas.



Ta ei kaotanud lootust, et ehk ehitatakse turule lihapoe jaoks siiski uus hoone. “Äkki meil lastakse ikkagi nii kaua siin olla, kuni tuleb uus maja,” lootis Pihlas.

Kuressaare Bussijaam OÜ nõukogu arutas möödunud nädalal linnavalitsuse ettepanekut rendileping lihapoe pidajaga kahekuulise etteteatamisega 1. aprillist ära lõpetada.



“Me ei taha lihapoest ilma jääda, kui see on seal 22 aastat tegutsenud. Samas Kuressaare bussijaam on äriettevõte, kellel on üüripinnad. Üüripindu ei saa võtta nii, et need jäävad rentijale eluaegseks,” ütles Kuressaare bussijaama nõukogu esimees Taavi Rauniste.



Kuressaare bussijaama nõukogu otsustas turuhoone anda linna haldusesse tagasi, mis tähendab, et rendileping lihapoega läheb linnale üle ja selle saab linn ise lõpetada. Linn pole veel teada andnud, kas ta turuhoone endale võtab.



