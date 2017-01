Uudised

Kinobussi juht lööb kaasa rahvusvahelises filmiprojektis

Kolmapäev, 01. veebruar 2017.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 01. veebruar 2017. Mikk Rand toob projekti Saaremaale ja seejärel mujale Eestisse maikuus. FOTO: Nadja Buelow Neljapäeval Eesti Rahvamajade Ühingu tunnustusüritusel “Kaheksakand 2016“ aasta koostööpartneriks valitud Kinobuss OÜ juht Mikk Rand võtab jaanuari esimesest poolest alates osa teisel pool maakera alustatud rahvusvahelisest projektist.



Nimelt teevad koostööd nelja riigi esindajad: Eestist Kinobuss, Saksamaalt Movimiento, Ecuadorist La Cinta Corta ja Kolumbiast Casa B. Igas partnerriigis korraldatakse filmitöötubasid ja tehakse dokumentaalfilmi “Living legends“ ehk “Hingestatud lood“.



“See pannakse kokku pärimuslugudest, küladest ja inimestest, kes on üsna sarnased mis iganes maailma nurgas,“ selgitas Mikk Rand.



Jaanuaris ollakse Ecuadoris, veebruaris Kolumbias, mais Eestis ja juunis Saksamaal. Avaüritus peeti Ecuadori pealinnas Quitos 12. jaanuaril ning 16. jaanuaril alustati filmimisega Ecuadori Andidest – Cotacatchist.



Rand tõdes, et sealsetes inimestes pole võõraviha. “Pole tunda võõraviha – umbusku kindlasti, aga viha ei ole,“ sõnas ta rahulolevalt, lisades, et ka tsivilisatsioon on ülehinnatud tähendus.



“Arvan, et see näitab üsna selgelt teatud taset inimeste rahulolust ja enesekindlusest – kuigi ühe keskmise eestlase jaoks on nad meist “aastaid taga“. Samas maas millest? Et meil on kaasaegsed kodud, liisinguga neljarattaline sõber ja koerad-kassid istuvad toas, teki all, kindad käppade otsas?“



Ranna meelest tundub maailm aeg-ajalt oma sarnasuses suhteliselt väike – kuigi sarnasus on üldistatud, nüansid on olulised. “Kui Ecuadoris hommikul lauda istud, on üsna ilmselge, et kohvi saadi kõrvalt istandusest, banaan maja kõrvalt puu otsast ja omlett mõne meetri kauguselt kana käest,“ kirjeldas mees sealset vahetut seost loodusega.



Muutunud ajad



Projektiga püütakse ühendada suuliselt edasi kantavat kultuuri digitaalsega. Töötubades õpivad noored koguma traditsioonilisi lugusid ja annavad neile uue elu lühikeste animafilmide kujul.



Töötubades osalejad lähevad esmalt lugudejahile. Palutakse külavanematel, kogukonna juhtidel või nende perekondadel jutustada millestki, mis on neile kunagi suuliselt edasi räägitud ja mida nad ise oma lastele edasi jagavad.

Lindistatud jutustus muudetakse seejärel töötoas lühikeseks animatsiooniks.



Sellega saavad osalejad õppida jutustamist, stopp-kaadri tehnikat, toimetamist ja helitehnikat. Kuna tegemistes kasutatakse professionaalse tehnika kõrval ka nutitelefone ja vabavara, saavad osalejad pärast projekti lõppu soovi korral edaspidigi oma kogutud oskusi kasutada.



Tehnoloogia ühtlasi säilitab ja jagab teadmisi ning ühendab erinevaid generatsioone. Üldiselt teatakse neid kui legende, müüte, muinasjutte ja suulisi traditsioone, mis on eksisteerinud aegade algusest peale.



Kuigi lood muutuvad iga jutustajaga, kanduvad mõtted siiski edasi. Osa sisaldab näiteks kasulikke teadmisi või ettevaatusabinõusid elu eri aspektide kohta, olles nii õpetlikud kui meelelahutuslikud.



Kahjuks pole aga tänapäeva noortel aega vanemate jutte kuulata, sest põhiline suhtlus käib meediakanalite ja suhtlusvõrgustike kaudu. Sellisel kujul on lood aga ka käesoleva põlve jaoks atraktiivsemas pakendis.

