Vallad uuendavad tänavavalgustust

Kolmapäev, 01. veebruar 2017.



Autor: Ines Vapper Kolmapäev, 01. veebruar 2017. Lääne-Saare vald plaanib kaasajastada ka Kudjape-Upa kergliiklusteel paiknevad valgustid. FOTO: Valmar Voolaid Lääne-Saare ja Orissaare vald tahavad keskkonnainvesteeringute keskuse toel kaasajastada tänavavalgustust.



Lääne-Saare valla infotöötaja Merike Lipu sõnul näeb projekt ette 248 targa juhtimise süsteemi põhimõttel toimiva valguspunkti rajamist. Sellised valgustid saaksid olema Eikla-Kaubi külas, Kudjape alevikus ja terviserajal, Kaarmisel, Pähklas ja Mätasseljal, Randvere-Põllukülas, Kaarma-Asukülas, Praakli/Nigula külas, Kärla alevikus Sõmeral, Kärla pargis, Kudjape-Upa kergliiklusteel ning Kärla terviserajal.



Projekti kogumaksumus on 304 292 eurot, millest 228 219 küsitakse KIK-ilt. Lääne-Saare valla omafinantseering on positiivse rahastusotsuse puhul 76 073 eurot.



Samas suurusjärgus uuendab tänavavalgustust ka Orissaare.

“Oleme selle teemaga tegelenud pikalt ja nüüd siis esitasime KIK-ile taotluse, millega soovime saada toetust tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks,” rääkis Orissaare vallavanem Vello Runthal.



Projekt hõlmab 229 valguspunkti, kus praegused valgustid vahetatakse välja LED-tüüpi valgustite vastu nii Orissaares, Tagaverel kui Saiklas.



“Samuti paigaldame nn targa juhtimise süsteemi, sarnase Kuressaare linnaga, mille täpne tehnoloogiline lahendus selgub projekteerimise käigus,” lisas Runthal, kelle sõnul on projekti esmane eesmärk hoida kokku energiat ja raha, mis kulub vallal tänavavalgustuse ülevalpidamisele.



“Samuti, et saaksime paremini juhtida valgustust ja et paraneks süsteemi töökindlus – kaablid lähevad kõik maa sisse ja enam ei hirmuta meid ükski torm,” lisas Runthal.



