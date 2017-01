Uudised

Telekavõit läks Salme poodi

Kolmapäev, 01. veebruar 2017.



Autor: Sirli Tooming Kolmapäev, 01. veebruar 2017. Liis Lepik rõõmustas temale osaks saanud suure esimese loosiõnne üle. FOTO: Valmar Voolaid Saaremaa tarbijate ühistu töötaja Liis Lepik Salme A&O kauplusest võitis Coopi esimesel oma töötajate loosimisel 40-tollise Ultra HD Samsungi teleri.



Liisi sõnul oli ta viis päeva enne rõõmusõnumi kuulmist oma tuppa just uue sinise ekraani soetanud, ent see asjaolu tema rõõmu ei pisendanud.



“Mu elu esimene võit!” ütles ta naerdes ning lisas, et ehk tuleb nüüd rohkem ka lotoõnne proovida. “Pealegi, nii suurt pole meil kunagi olnud!”



Töötajate tunnustuseks



Lepiku talus loetleti eile kokku kaheksa telepurki ja ootamatust kingitusest tundis samaväärset rõõmu ka Liisi ema Marju Lepik.



“Mul on kolm tütart ja kolm lapselast, üks peatselt lisandumas,” naeris ta. “Kui kõik siin korraga kokku saavad, käib programmivalikul alatasa võitlus. Nüüd peaks vahest küll hakkama saama.”



Oma töökohaga Salme kaupluses on Liis väga rahul, sest see on mugavalt kodu lähedal. Seal tegi ta ka suurema ostu, mille tšekk talle loosirattas võidu tõi.

Coop Eesti Keskühistu korraldab kõigi Coopi kaupluseketis vähemalt 50 euro eest oste teinud ostjate vahel autoloosi, kus igas kuus loositakse välja üks Volkswagen Golf sõiduauto.



