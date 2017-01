Uudised

Diivanil põõnanud mees ei tahtnud praamilt lahkuda

Kolmapäev, 01. veebruar 2017.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 01. veebruar 2017. "Väsinud" mees parvlaeval Hiiumaa diivanil pikutamas. FOTO: erakogu Esmaspäeva õhtul kutsuti politsei Kuivastusse praami vastu, sest üks alkoholi tarvitanud ja diivanil maganud mees ei tahtnud laevalt lahkuda.



Politsei sai teate parvlaevalt Hiiumaa kell 19.26. Esmaspäeval oma sellepäevase viimase Virtsu-Kuivastu otsa teinud Hiiumaal viibis alkoholijoobes mees, kes oli end kaupluse juures diivanile pikali visanud ega tahtnud pärast Kuivastu sadamasse jõudmist enam jalgu alla võtta. Mees lesis diivanil paljajalu, jalanõud olid diivani ees põrandal.



“Kuressaare linna läheduses viibinud patrull sõitis Kuivastusse ja tõi 39-aastase mehe linna sihtkohta, kuhu ta minna tahtis,” ütles Kuressaare politseijaoskonna patrulltalituse juht Matis Sikk.



Arestimajja ei viidud



Kuna mees ei käitunud agressiivselt ja ta teistele ohtu ei kujutanud, ei pidanud politsei mõttekaks teda arestimajja kainenema paigutada.



“Inimene oskas öelda, kuhu ta pidi minema. Tema isik oli tuvastatav. Ei pea ju kohe kainenema panema,” selgitas Sikk.



Sikule ei meenunud varasemast praktikast, et politsei oleks pidanud praamilt meest ära toomas käima. “Küll aga oleme saanud vihjeid sõidukijuhtide kohta, kes on pärast praami baaris alkoholi tarvitamist autorooli istunud,” sõnas Sikk.



