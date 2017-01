Uudised

MoeP.A.R.K-i finaalis kaheksa saarlast

Kolmapäev, 01. veebruar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 01. veebruar 2017. Komplekt Anna Karakjani uuest kollektsioonist “Paralleelreaalsus”. Foto: Anna Karakjan 18. märtsil toimub Paide kultuurikeskuses 14. korda üle-eestiline moekonkurss MoeP.A.R.K, mille finaali pääses kaheksa saarlast kuue kollektsiooniga.



Nooremas vanuserühmas saab lavalaudadel näha Kuressaare gümnaasiumi õpilaste Meeli Kombe, Lotta Meete, Hannabel Kaalu ning Elena-Liis Lemberti ja Natali Koppeli kollektsioone. Vanemas vanuserühmas pääses taas finaali Anna Karakjan Kuressaare gümnaasiumist ja tudengitest said oma kollektsiooniga edasi Minni Meisterson ja Liis Oja Tallinna tehnikakõrgkoolist.



MoeP.A.R.K-i pressiesindaja Samuel Ehman rääkis, et eelžürii liikme sõnul käivad Eesti noored disainerid ajaga kaasas.



“Eelžürii tõdes, et kollektsioonide omanäolisuse ja kvaliteedi tase tõuseb iga aastaga ning valikut teha on üha raskem,“ seletas Ehman. Esitatakse nii kantavaid riideid kui ka fantaasiakollektsioone, olenevalt sellest, kuidas näeb disainer moodi läbi oma silmade. Sellel aastal laekus 33 kavandit, mille seast eelžürii valis välja 21.



Aastaid on konkursist osa võtnud ja ka esikoha koju toonud Anna Karakjan.



“Mu kollektsioon on sel aastal värviline ja lilleline. Kokku on kollektsioonis seitse rõivakomplekti,“ ütles Anna. Taaskasutuskollektsiooni “Paralleelreaalsus“ materjal pärineb suuresti kasutatud rõivaste poodidest. Ka jalanõud valmistas Anna kollektsiooni juurde jälle ise.



Kollektsiooni nimi tähistab autori sõnul inimeste kui indiviidide erinevust ning samuti maailma arengut. See sisaldab osaliselt ka kantavaid rõivaid. Suurem osa kollektsioonist on tal tänaseks juba valmis. Inspiratsiooni sai Anna oma elust ning värvilistest taimedest ja köögiviljadest. Nooremas vanuserühmas saab lavalaudadel näha Kuressaare gümnaasiumi õpilaste Meeli Kombe, Lotta Meete, Hannabel Kaalu ning Elena-Liis Lemberti ja Natali Koppeli kollektsioone. Vanemas vanuserühmas pääses taas finaali Anna Karakjan Kuressaare gümnaasiumist ja tudengitest said oma kollektsiooniga edasi Minni Meisterson ja Liis Oja Tallinna tehnikakõrgkoolist.MoeP.A.R.K-i pressiesindaja Samuel Ehman rääkis, et eelžürii liikme sõnul käivad Eesti noored disainerid ajaga kaasas.“Eelžürii tõdes, et kollektsioonide omanäolisuse ja kvaliteedi tase tõuseb iga aastaga ning valikut teha on üha raskem,“ seletas Ehman. Esitatakse nii kantavaid riideid kui ka fantaasiakollektsioone, olenevalt sellest, kuidas näeb disainer moodi läbi oma silmade. Sellel aastal laekus 33 kavandit, mille seast eelžürii valis välja 21.Aastaid on konkursist osa võtnud ja ka esikoha koju toonud Anna Karakjan.“Mu kollektsioon on sel aastal värviline ja lilleline. Kokku on kollektsioonis seitse rõivakomplekti,“ ütles Anna. Taaskasutuskollektsiooni “Paralleelreaalsus“ materjal pärineb suuresti kasutatud rõivaste poodidest. Ka jalanõud valmistas Anna kollektsiooni juurde jälle ise.Kollektsiooni nimi tähistab autori sõnul inimeste kui indiviidide erinevust ning samuti maailma arengut. See sisaldab osaliselt ka kantavaid rõivaid. Suurem osa kollektsioonist on tal tänaseks juba valmis. Inspiratsiooni sai Anna oma elust ning värvilistest taimedest ja köögiviljadest.

Veel artikleid samast teemast »