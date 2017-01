Uudised

Täna stardib terve kuu vältav orienteerumismäng “Siil udus”

Kolmapäev, 01. veebruar 2017.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 01. veebruar 2017. Juba täna saab hoo sisse orienteerumismäng “Siil udus”, mis viib osalejad terve veebruarikuu vältel (taas)avastama Saaremaad.



Mängimiseks tuleb veebruarikuu jooksul külastada võimalikult palju Saaremaa tuntud ja tundmatuid vaatamisväärsusi ja huvipunkte.



Enamikule huvipunktidele saab ligi sõiduautoga, kuid on ka paar punkti, mille läbimiseks tuleb matkata mõnda raskesti ligipääsetavasse kohta. Punktides tuleb vastata ka mõnele temaatilisele küsimusele.



Võistluspinget loob jooksvalt muutuv edetabel ja võitjaks osutub osaleja või võistkond, kes on kuu lõpuks saanud kõige rohkem punkte kõige väiksema ajaga. Keda võistlusärevus ei piina, saab lihtsalt osa tervislikust ajaviitest ja võimaluse rännata talvisel Saaremaal.



Sarnast mängu prooviti merepäevade ajal, kus Kuressaares oli üles seatud 13 punkti. Seekord on kaardil 130 punkti üle terve Saaremaa.



“See on mõeldud üldiselt neile, kes tahavad minna pundiga ja nädalavahetusel midagi lõbusat teha. Et ei istu lihtsalt kodus, vaid teha midagi teistmoodi,” rääkis võistluse üks korraldajaid Asko Berens.



Kõikides punktides on mingi mõte, miks punkt on just sellesse kohta paigutatud.

Orienteerumismängus osalemine on tasuta. Osalemiseks on vajalik Androidi nutiseade ja NaviCup mobiilirakendus. Osalema on oodatud nii kohalikud kui külalised.



Auhindade seas on erinevatelt ettevõtetelt nii kolmekäigulisi õhtusööke kuni viieliikmelistele tiimidele kui erinevaid muid loosiauhindu kohalikelt tootjatelt jms.

