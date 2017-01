Uudised

Saare naised said maha “päris oma” õpikuga

Kolmapäev, 01. veebruar 2017.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 01. veebruar 2017. KG klassiõpetajad Raina Tiidovee (vasakul) ja Raina Rääp on uhked oma värskelt välja antud õpiku üle. FOTO: Valmar Voolaid Läinud aasta viimastel päevadel ilmus kirjastuselt Maurus “Eesti keele õpik 4. klassile” 1. osa, mille sisu panid kokku Kuressaare gümnaasiumi 3.a klassi juhataja Raina Tiidovee, 1.b klassi juhataja Raina Rääp ja endine õpetaja Ene Riis.



Õpikus astutakse fantaasiamaailmast igapäevasesse kooliellu ja vaadeldakse toimuvat muheda koolilapse pilguga. Õpik seob lisaks eesti keelele, kirjandusele ja tekstiõpetusele teisigi ainevaldkondi – põhiliselt loodusõpetust ja ajalugu.



Õpik on üles ehitatud selliselt, et iga teema algab Anti Saare kirjutatud luuletuse ja tutvustava tekstiga, millele järgnevad lugemispalad ja keeleteemad. Iga kalendrikuu on seotud mõne kindla teemaga, mida loodusõpetuse aines samaaegselt õpetatakse.



“Kuna septembris õpitakse ainekava alusel tundma tähtedesüsteemi ja planeete, algab ka eesti keele õpik sama teema käsitlemisega,” ütles Raina Tiidovee.



Tekstide valikul võeti arvesse, et esindatud oleksid nii rohkem kui vähem tuntud autorid, eesti ja väliskirjandus, aga ka rahvakultuuri tutvustavad tekstid. Iga lugemisteksti ja keeleteema järel on eri raskusastmega ülesanded, mis võimaldavad teha nii iseseisvat, paaris- kui rühmatööd.



Rohkelt lugemist



Kõige vanem kasutatud allikas on aastast 1949 – lugemikku jõudnud jutustus räägib pimedast moosekandist.



“On veel Tähekesest ja Pioneerist võetud lugusid – kõigepealt vaatasime oma lapsepõlveaegsed riiulid läbi ja siis uurisime mujalt,” meenutas Tiidovee.

Õpetaja Raina Rääp rõõmustas, et õpiku koostamise protsess andis taas võimaluse lugeda läbi hästi palju lasteraamatuid. “Uudiskirjandust enam väga ei loe, ikka klassikat pigem,” tõdes ta muheledes.



“Võtsimegi vastava teema ette ja otsisime kõikvõimalikest teostest infot,” kirjeldas ta töö käiku ja lisas, et palju aitas pedagooge sobiva kirjanduse leidmisega kooli raamatukogu juhataja Urve Aedma.



Kõige keerulisemaks pidas Tiidovee kogu projekti raames ajalist ressurssi. “Kuna me ikkagi põhitöölt oleme õpetajad, pidime selle kõrvalt leidma aega, et igal nädalal kokku saada,” nentis ta.



Rääp tõi välja asjaolu, et kuna mitmed peatükid on paljuski seotud loodusõpetuse teemadega, oli suureks väljakutseks leida sobivaid ja eakohaseid tekste. Enim meeldis talle kokku panna tähtede ja planeetide peatükke, kuna siis oli asi uus ja entusiasmi rohkem.



Kolm aastat tagasi osales KG ka Lotte aabitsa pilootprojektis ja andis Mauruse kirjastusele igal nädalal aabitsa kohta tagasisidet. Samal ajal tekkis kirjastusel plaan otsida tegevõpetajaid, kes koostaksid õpiku ja töövihiku neljandale klassile.



Võtaks väljakutse vastu



“Kõigepealt küsisin nõu Lotte aabitsa eestvedaja, Paide ühisgümnaasiumi õpetaja Heli Prii käest, kes soovitas Raina Tiidoveed ja tema omakorda haaras juurde kaks kolleegi,” meenutas Mauruse eesti keele ja kirjanduse toimetaja Maar-ja Valk.



Kuigi 2010. aastal andsid samad õpetajad koostöös Koolibri kirjastusega välja töövihiku “Loe ja mõista”, tundus selline suur ettevõtmine esmalt väga vastutusrikas ja keeruline. Nüüd, kui poolteist aastat tõsist tööd on seljataga, arvavad nad, et kunagi võiks ehk jälle mõne õppematerjali loomisega tegeleda.



“Kui õpik on kirjastusest välja tulnud, ununevad eelnenud raskused,” tunnistas Raina Rääp rahulolevalt. Lisaks õpikule on kohe-kohe trükikojast saabumas ka töövihiku 1. osa, mille autoriteks on ainult KG õpetajad. Kevadel ilmub õpiku ja töövihiku 2. osa.



