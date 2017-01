Uudised

Naiskodukaitse avab Tõllul juubelinäituse

Kolmapäev, 01. veebruar 2017.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 01. veebruar 2017. 2. veebruaril, Tartu rahu aastapäeval avab Naiskodukaitse Saaremaa ringkond organisatsiooni tegevust kajastava fotonäituse parvlaeval Tõll.



Sellega antakse avalöök Naiskodukaitse 90 aasta juubeli aastapäevaüritustele. Samasugused näitused avatakse kõikides Eesti maakondades.



Naiskodukaitse esinaise Airi Toomingu sõnul esitlevad fotonäitused väikest läbilõiget Naiskodukaitse olemusest ja annavad tunnistust, et nad väärtustavad oma minevikku, ent on samas pidevas arengus.



“Kuna parvlaev Tõll oli aktuaalne teema, siis mõtlesime, et miks mitte võimalust ära kasutada. Seda rohkem on Saaremaa külalistel võimalik meie tegevust näha. See on hea avalik koht, kust käib palju rahvast läbi,” rääkis Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna instruktor Piret Paomees (pildil).



Näitus jääb Tõllul avatuks veebruari lõpuni. Kokku on näitusel 15 fotot vähemalt seitsmelt autorilt.



“Fotonäitus on hea võimalus näidata, kui erinevates valdkondades me Naiskodukaitses saame oma riigi heaks panustada. Me suudame meeste kõrval ja nendega koos palju ära teha,” rääkis Naiskodukaitse Saaremaa ringkonna aseesinaine Eve Tuisk.



Tema sõnul valiti näitusele pildid erinevatest aegadest ja erinevatest valdkondadest. Käesoleva aasta lõpuni mööda maakonda ringirändaval näitusel saab näha fotosid alates organisatsiooni ennesõjaaegsest tegevusest kuni ülevaateni tänapäevase hästi organiseeritud juhtimisstruktuuri ja väljaõppega Naiskodukaitsest.



