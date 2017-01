Uudised

Mai Takkis ja Jaanus Põder lahkuvad haigla nõukogust

Kolmapäev, 01. veebruar 2017.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 01. veebruar 2017. Mai Takkis. Saaremaa tarbijate ühistuga seotud Mai Takkis ja Jaanus Põder saatsid sihtasutuse Kuressaare Haigla asutajale ehk linnavalitsusele ühel ajal avalduse, milles teatavad, et soovivad sihtasutuse nõukogu liikme kohalt tagasi astuda.



Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse liikme-finantsjuhina töötav Mai Takkis (pildil) selgitab 25. jaanuaril kirjutatud tagasiastumise sooviavaldust ajapuudusega.



“Tahan põhitööle rohkem aega pühendada. Püüan ennast võimalikult vähe killustada erinevate tööülesannete ja kohustuste vahel,” ütles Takkis.



Jaanus Põder põhjendas tagasiastumise avalduse kirjutamist samuti töö suure koormatusega. “Leian, et haiglal on tugev juht ja hea töörütm saavutatud. Minu jaoks on haiglatöö sotsiaalprojekt, mida tegin tasuta. Tundsin, et mul ei ole võimalik rohkem oma vabast ajast anda,” tunnistas Põder, kes on Saaremaa tarbijate ühistu (Saaremaa Coop) nõukogu esimees.



Põder informeeris enda sõnul Kuressaare linnajuhte oma tagasiastumise soovist juba mõni kuu tagasi, kuid tal paluti avaldus esitada töörahu ja stabiilsuse huvides alles siis, kui on leitud uued kandidaadid lahkuvate nõukogu liikmete asemele. Jaanus Põder nimetati SA Kuressaare Haigla nõukogu liikmeks 2015. aasta oktoobris Laine Kunnberg-Bortnikovi asemel.



Kohad IRL-i täita



SA Kuressaare Haigla nõukogu esimehe Reet Tuisu sõnul sai ta esmaspäeva õhtul linnavalitsuselt e-kirja, et teisipäevasel linnavalitsuse istungil arutatakse, keda määratakse haigla nõukogu uuteks liikmeteks.



Linnavalitsus eile haigla nõukogu liikmete teemat oma istungil siiski ei käsitlenud. “Tegemist on koalitsioonipartneri IRL-i poolt määratavate liikmete kohtadega ja peab uurima nende käest,” kostis Kuressaare linnapea Madis Kallas.



Linnavolikogu IRL-i fraktsiooni juht Toomas Takkis palus haigla nõukogu võimalike uute liikmete kohta küsida IRL-i Kuressaare piirkonna juhilt Virge Pihelilt, kuid Pihel ei vastanud eile mobiiltelefonile.



