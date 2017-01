Uudised

UUS! Hundipere kaotas liikme (1)

Esmaspäev, 30. jaanuar 2017.



Autor: Pamela Talzi Esmaspäev, 30. jaanuar 2017. Laugi jahiseltsi Saia grupi vanem Alar Tamm nägi elusat hunti esimest korda ja sai ta kohe ka kätte. FOTO: Salme JS Lõpe pealik Taivo Spitsõn Reedel jõustus keskkonnaameti peadirektori käskkiri, millega lubatakse Saaremaal käesoleval jahiaastal küttida lisaks varem kütitud kahele hundile veel sama palju. Täna said jahimehed ühe hallivatimehe juba kätte.



RMK Kuressaare jahipiirkonna jahinduse spetsialist Uno Vait kinnitas, et hunt tabati eile kella 13 ajal Tatterselja metsast Länga küla kandis.



“Hommikul, kui tegime värskel lumel sealuuret, märkasime nelja hundi jälgi. Andsime ümberkaudsetele jahimeestele teada ja kõik, kes said, tulid kohale,” rääkis ta.



“Selles mõttes meil vedas, et jäljed viisid RMK kütiliini sisse, kus ümberringi on nummerdatud kütitornid,” lisas Vait. Koostööd tehti RMK Kuressaare jahipiirkonna juhtimisel Salme, Lümanda ja Laugi jahiseltsiga, kokku võttis osa üle 40 inimese.



“Hundijaht on selline suur jaht, mida üksi ei peeta. Sel puhul aetakse võimalikult palju mehi kokku, et hundid piiramisrõngast välja ei lipsaks. Neli hunti oli, aga ühe saime kätte, teistel vedas,” selgitas mees.



Laugi jahiseltsi Saia grupi vanem Alar Tamm oli valves piirkonda sisse viinud jälgede juures. Mees märkas hunti oma torni lähedal ning tal õnnestus esialgsel vaatlusel umbes kahe-aastane isane susi maha lasta vähem kui 100 meetri pealt.



“Mul läks õnneks, eks laskjaid oli teisigi,” oli Tamm tagasihoidlik, lisades, et nägi hunti looduses esimest korda. “Sellele loomale anti enne üsna kenasti tuld ja aeti taga. Eeldatavasti jõudis ta põgenedes tuldud jälgi mööda tagasi ja sattus vale mehe otsa.”



Selleks hooajaks anti maakonda esialgu kolm hundilaskmisluba – kaks Saaremaale ja üks Muhule. Kuna Muhus pole sealset hallivatimeest tabatud, said vaid saarlased kaks lisaluba.



Hiljem jahile



Saarte Jahimeeste Seltsi tegevjuht Ive Kuningas oli aga pisut nördinud, et load nii hilja väljastati. Nimelt meenutas ta, et kui mõned aastad tagasi jahiseadust muudeti, võiks saartel hunte küttida 1. oktoobrist veebruari lõpuni ehk kuu varem ja kuu kauem kui mandril.



Mullu aga anti esimesed load 1. novembril, mis juba 2. detsembriks olid realiseeritud. Vahepeale jäi kaks kuud vaikust, enne kui ulukiseire osakonnast möödunud neljapäeval taas kaks luba väljastati.



Kuigi Kuningas oli murelik, et enam ei pruugi tulla sobivat aega huntide püüdmiseks, läks siiski õnneks. Saaremaa suurimaks hundipiirkonnaks peetakse Lümanda kanti, kus Kuninga sõnul on paaril aastal järjest mitmeid pesakondi ilmale tulnud.



Proovid õigeks ajaks



Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna juhtivspetsialist Peep Männil tõdes, et lubade andmine ootas kinnitavate andmete taga, kuna karjavaatlusi polnud tehtud.



“Polnud infot, kas eelmisel aastal oli pesakondi või mitte,” nentis ta.

“Kuna proove ei saadetud varem, siis selle taga ootas ka otsus,” selgitas Männil, lisades, et ka praeguseks ei ole teise lastud hundi proove neile saadetud.



Männil rõhutas, et kõigilt kütitud huntidelt tuleb võtta proovide tarbeks liha- ja hambatükk ning emastelt emakas koos munasarjadega.



