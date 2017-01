Uudised

Päevakeskuse peonädal lõpetati meeleolukalt (1)

Teisipäev, 31. jaanuar 2017.



Autor: Vilma Rauniste Teisipäev, 31. jaanuar 2017. Sünnipäevatordi lõikasid lahti linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe (paremal) ja päevakeskuse perenaine Kaie Rei. Päevakeskuse juhataja Ene Vahter on peo juba avanud. FOTO: Valmar Voolaid Eile kell pool kaks päeval astus päevakeskuse juhataja Ene Vahter peoliste ette, et avada see päris sünnipäevapidu. Ka terve eelmise nädala jooksul toimusid maja külastajatele kontserdid erinevatelt kollektiividelt.



“Rõõm on tänada neid inimesi, kes on siin majas koos käinud ja tegutsenud juba 18 aastat. Me soovime jätkuvalt olla kõigile meelepärane ja kvaliteetset teenust pakkuv asutus. Loodetavasti järgmisel aastal juba üle Saaremaa,” avas peo Kuressaare päevakeskuse juhataja Ene Vahter.



Sõnajärje sai Kuressaare sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe:

“Palju õnne teile kõigile ja väga suured tänud nendele inimestele, kes kunagi selle mõtte peale tulid, et päevakeskuse loomise algatus välja käia. Täna on teil kõigil hea võimalus selles majas koos käia ja teenustest osa saada. Liigume vaikselt selle poole, et kõik tegevused selles majas oleksid eakatele tasuta, et te tunneksite end hästi, tehes neid tegevusi, mis teile meeldivad. Kõik te olete majja väga oodatud.”



Laulumees pani pillid hüüdma



Tervituskõned peetud, ja ehkki sünnipäevatordid olid ahvatlevalt laudadele välja pandud, tuli peolistel veerand tundi veel neelusid vaigistada ja ära vaadata rivitantsijate eeskava.



Seejärel pani laulumees Taivo Parbus pillid hüüdma, andes igaühele valikuvõimaluse, kas süüa torti või keerutada jalga.



Edasi kulges tants ja eeskava juba vaheldumisi. Paeluva kava esitasid neli aastat koos tantsinud Jumana al-Jazeera kõhutantsijad, keda juhendab Reelika Adamson, kes ise on selle idamaise tantsustiiliga tegelenud kümme aastat.



Õie Väli seeniorrühma tantsijate järel vallutasid tantsupõranda Ene Vahteri enda juhendatavad lasterühmad – võimlemisklubi Gymnastica Lizarte kolm rühma.

