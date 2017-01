Uudised

Kevade märgid võtsid juba võimust (1)

Teisipäev, 31. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 31. jaanuar 2017. Olenemata mahasadanud lumest tuli vahtramahla ka eile. FOTO: Margus Muld Nii jaanuari- kui veebruarikuu on tänavu üllatanud soojaga. Üllatanud just seetõttu, et meedia vahendusel ähvardati sügisel viimase saja aasta külmima talvega.



Tundub, et need, kes novembris maha sadanud lund nautida jõudsid, tegid õigesti. Suurt külma ja talve tänavu ilmselt rohkem oodata ei ole.



Esimesed kevade märgid on kõikjal meie ümber – kor-jata saab pajukiisusid, mitmed põõsad on välja ajanud pungad, loomad ajavad maha talvekarva ja juba jookseb ka vahtramahl.



Vahtramahla sai juba laupäeval



Telemees Margus Muld andis teada, et kevadiste talveilmade tulemusena sai ta läinud nädala laupäeval juba vahtramahla.



“Minu mäletamist mööda pole ma elus jaanuarikuus vahtramahla juua saanud. Eks ma vaatasin, et kevad nagu juba käes ja proovisin,” rääkis Muld. Siiski tõdes ta, et mahl väga magus ei tundunud. Rahvatarkuse kohaselt öeldakse, et mida külmem talv, seda magusam mahl.



Samas usub ta vahtramahla tervendavasse toimesse ja esimesed viirusnähud taandusid koos mahla joomisega, nii nagu möödunud aastalgi.



“Ikkagi tead, et värske ja hea. Eks see mahla joomine on pajuski mõtlemises kinni. Kui sa sellesse usud, siis miks mitte. On ikkagi öeldud, et seal on igasuguseid häid aineid sees,” rääkis Muld.



Saaremaa ilmatark Margus Arge ütles, et tema mäletab vahtramahla saamist jaanuaris viimati 1986. või 1987. aastal.



“Ma mäletan, et 31. jaanuaril tolmles sarapuu ja oli 13 kraadi sooja. Ja veebruaris tuli ka veel vahepeal 13 kraadi sooja sisealadel. Ka sel aastal võib veebruar tulla üsna soe. Paaril päeval võib samuti 10–12 kraadi teha,” rääkis Arge.



Mõne päeva eest märkas ta looduses huvitavat jäidet, mis samuti on märk kevadest. Kirde-Eestis murdis jää raskus lausa puudelt suuri oksi. Arge ütles, et ühe tema tuttava maakodu juurest lendab enamik hakke igal aastal ära lõunasse, naastes parvena veebruari lõpus. Sel aastal tulid linnud tagasi jaanuari lõpus.



Suurt talve oodata ei ole



Arge ennustas juba sügisel, et novembri algul kinnitab talv korraks kanda. Ülejäänud talve prognoosis ta hüppeliselt – mõni päev kuni –15 kraadi ja siis jälle soojem. Ka jaanuari alguse ennustas ilmatark väga täpselt ette, et läheb sulale ja ilm tuleb soe.



1. jaanuaril fikseeris ilmateenistus päeva soojarekordid Pärnus ja Tartus vastavalt 5,5 ja 5,3 kraadi. Varem on mõlemas kohas kõige soojematel aegadel mõõdetud +5,1 kraadi.



“Ega enam talve ei tule. Ta viskab külma küll 10–15 kraadi mõneks ööks, aga see on suladega vaheldumisi. Päeval sulatab ja öösel külmetab. Veebruari lõpus võib tulla üks selline periood, kus ilm on korraks talve nägu, aga päike käib juba kõrgelt ja märts on ukse ees. Kokkuvõttes on soe talv,” sõnas Arge.



Täna öösel jäävad kraadid 0 ümber. Lähipäevadel on oodata 1–2 plusskraadi. Nädala teine pool toob ööseks kaasa miinuskraadid ja päevakraadid tulevad 0-lähedased.



“Tuleb ka päevi, mis jäävad napilt miinuspoolele. Ees on natuke jahedamad päevad, aga karmi külma ei ole. Praegu on variant, et pärast 10. kuupäeva võib minna külmemaks, kuid sellest on vara rääkida,” rääkis ilmateenistuse sünoptik Taimi Paljak. Tundub, et need, kes novembris maha sadanud lund nautida jõudsid, tegid õigesti. Suurt külma ja talve tänavu ilmselt rohkem oodata ei ole.Esimesed kevade märgid on kõikjal meie ümber – kor-jata saab pajukiisusid, mitmed põõsad on välja ajanud pungad, loomad ajavad maha talvekarva ja juba jookseb ka vahtramahl.Telemees Margus Muld andis teada, et kevadiste talveilmade tulemusena sai ta läinud nädala laupäeval juba vahtramahla.“Minu mäletamist mööda pole ma elus jaanuarikuus vahtramahla juua saanud. Eks ma vaatasin, et kevad nagu juba käes ja proovisin,” rääkis Muld. Siiski tõdes ta, et mahl väga magus ei tundunud. Rahvatarkuse kohaselt öeldakse, et mida külmem talv, seda magusam mahl.Samas usub ta vahtramahla tervendavasse toimesse ja esimesed viirusnähud taandusid koos mahla joomisega, nii nagu möödunud aastalgi.“Ikkagi tead, et värske ja hea. Eks see mahla joomine on pajuski mõtlemises kinni. Kui sa sellesse usud, siis miks mitte. On ikkagi öeldud, et seal on igasuguseid häid aineid sees,” rääkis Muld.Saaremaa ilmatark Margus Arge ütles, et tema mäletab vahtramahla saamist jaanuaris viimati 1986. või 1987. aastal.“Ma mäletan, et 31. jaanuaril tolmles sarapuu ja oli 13 kraadi sooja. Ja veebruaris tuli ka veel vahepeal 13 kraadi sooja sisealadel. Ka sel aastal võib veebruar tulla üsna soe. Paaril päeval võib samuti 10–12 kraadi teha,” rääkis Arge.Mõne päeva eest märkas ta looduses huvitavat jäidet, mis samuti on märk kevadest. Kirde-Eestis murdis jää raskus lausa puudelt suuri oksi. Arge ütles, et ühe tema tuttava maakodu juurest lendab enamik hakke igal aastal ära lõunasse, naastes parvena veebruari lõpus. Sel aastal tulid linnud tagasi jaanuari lõpus.Arge ennustas juba sügisel, et novembri algul kinnitab talv korraks kanda. Ülejäänud talve prognoosis ta hüppeliselt – mõni päev kuni –15 kraadi ja siis jälle soojem. Ka jaanuari alguse ennustas ilmatark väga täpselt ette, et läheb sulale ja ilm tuleb soe.1. jaanuaril fikseeris ilmateenistus päeva soojarekordid Pärnus ja Tartus vastavalt 5,5 ja 5,3 kraadi. Varem on mõlemas kohas kõige soojematel aegadel mõõdetud +5,1 kraadi.“Ega enam talve ei tule. Ta viskab külma küll 10–15 kraadi mõneks ööks, aga see on suladega vaheldumisi. Päeval sulatab ja öösel külmetab. Veebruari lõpus võib tulla üks selline periood, kus ilm on korraks talve nägu, aga päike käib juba kõrgelt ja märts on ukse ees. Kokkuvõttes on soe talv,” sõnas Arge.Täna öösel jäävad kraadid 0 ümber. Lähipäevadel on oodata 1–2 plusskraadi. Nädala teine pool toob ööseks kaasa miinuskraadid ja päevakraadid tulevad 0-lähedased.“Tuleb ka päevi, mis jäävad napilt miinuspoolele. Ees on natuke jahedamad päevad, aga karmi külma ei ole. Praegu on variant, et pärast 10. kuupäeva võib minna külmemaks, kuid sellest on vara rääkida,” rääkis ilmateenistuse sünoptik Taimi Paljak.

Veel artikleid samast teemast »