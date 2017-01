Uudised

Pöide tegija ja tegu valiti üksmeelselt (1)

Teisipäev, 31. jaanuar 2017.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 31. jaanuar 2017. Möödunud nädala lõpul valis Pöide vallavolikogu muu hulgas aasta tegu ja tegijat.



Aasta tegija nominentideks olid esitatud ettevõtja Kalvar Ige, Pöide vallavolikogu esimees Marina Treima ja MTÜ Kõrkvere Selts. Aasta teo kandidaadid olid Kingli Grupi tootmisala renoveerimine ja EELK Pöide Maarja kiriku rekonstrueerimistööd.



Pöide vallavolikogu aseesimees Lea Peet kinnitas, et otsused tulid väga üksmeelselt. Teo valikul andis Pöide Maarja kirikule kaalu asjaolu, et teine oli kasumit teeniv tootmishoone. “Kiriku puhul oli selle taga inimeste töö, mille eest keegi tasu ei saa,” selgitas Peet.



Pöide Maarja kiriku hooldaja-õpetaja Veiko Vihuri tunnistas, et see on väga meeldiv tunnustus.



Suured tööd tehtud



Kirikus on lõpule jõudmas uste ja akende kordategemine, mullu valmisid pikihoone vitraažaknad.



Samuti restaureeriti keskaegne ristimiskivi, mis asub nüüd altari juures nähtaval kohal. Kiriku taastamist veab Pöide Maarja koguduse ja Pöide valla poolt ühiselt asutatud Pöide Maarja Kiriku Sihtasutus.



Tegija valikul osutus Peedi sõnul trumbiks, kuidas Marina Treima koos volikoguga ühinemiste keerises tegutses. “See on kogukonna liikmeid siin Pöide-mail tugevasti liitnud,” rõhutas ta.



Siiski oli Peedil kahju, et neljapäeval tuli valitsuselt positiivne vastus seitsmele alla 5000 elanikuga jääva valla taotlusele. “Me Ida-Saaremaa vallaga oleksime ilmselt ka edu saavutanud, aga läks nagu läks,” lisas Peet, olles olukorraga leppinud.



Marina Treima tõdes, et on tunnustuse üle üllatunud ning lisas, et see, mille tõttu teda aasta tegijana esile tõsteti, on olnud ühine tegutsemine.



Valla eest väljas



“Mina olen olnud pigem eestkõneleja ning tunnen, et oleme volikogu ja vallavalitsuse ametnikega kõik koos asja ajanud,” rõhutas Treima, lisades, et talle on teinud heameelt see, et ühine tegutsemine lähendas kogu valla inimesi. Samuti tegi ta südame soojaks kohalike toetus.



Kuigi valla tulevik ei ole teada, jääb Treima positiivseks.



“Ühtpidi on hea meel, et kui me Ida-Saaremaa valla läbirääkimisi pidasime, siis nii Leisi kui Pöide valla sisetunne polnud petlik, et tasub edasi minna, on võimalik kokkulepetele jõuda ja erandeid saada,” ütles ta.



