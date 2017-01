Uudised

Säästumarketites käib tühjendusmüük (1)

Teisipäev, 31. jaanuar 2017.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 31. jaanuar 2017. Taimi Müürisepp tõdes, et ehkki ta Säästumarketit iga päev ei külasta, on tal selle sulgemisest kahju. Foto: Valmar Voolaid Seoses Säästumarketite brändi kadumisega muudetakse käesoleva aasta kevadeks senised odavmüügikauplused Rimideks.



Kuressaare Mooni tänava Säästumarket läheb lõplikult kinni juba 5. veebruari õhtul. Hoone plaanitakse maha müüa.



Samast kuupäevast suletakse ajutiselt uuendustöödeks Kihelkonna mnt kauplus, mis avatakse mini-Rimina 22. veebruaril.



Ümberkorralduste käigus uuendatakse praeguses Kihelkonna Säästumarketis kaupluse sisekujundust ja välisfassaadi. Sortiment kasvab koguni neljasaja toote võrra.



Eile alustati kauplustes sulgemiseelse tühjendusmüügiga. Kuni reedeni on 40-protsendiline allahindlus kõikidele tööstuskaupadele. Alates reedest hinnatakse alla ka kuivained ja joogid.



“Nädalavahetuseks ilmselt hindame alla ka värske kauba, sõltuvalt saadavusest,” rääkis Rimi Eesti Food AS-i kommunikatsioonijuht Kat-rin Bats.



Püsikliente jagub



“Olen kuulnud küll, et Mooni tänava Säästumarket pannakse kinni. Ma ei käi siin poes tihti, aga kahju on küll. Siin on kenasid asju. Igapäevaselt käin rohkem Maximas, see on mul kodu lähedal,” rääkis Taimi Müürisepp, kes oli eile poes jahu ostmas.



Kristi Kiil tõdes, et käib Säästumarketis tihti.



“Olen kuulnud, et pannakse kinni. Kahju on küll. Hakkan siis käima Tooma poes. Mõlemad poed jäävad mulle täpselt lasteaia tee peale, sellepärast selline valik. Puu- ja juurvilja valik oli siin parem, muus sortimendis ei olegi vahet,” ütles Kiil.



Ta tõdes, et soodusmüügist ei olnud ta teadlik, kuid parkla järgi hinnates külastas poodi neil päevil tema sõnul rohkem inimesi kui tavaliselt.



