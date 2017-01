Uudised

Püssikuul tabas lennuvälja lähedal posti (1)

Teisipäev, 31. jaanuar 2017.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 31. jaanuar 2017. Püssikuulist tabamuse saanud tänavavalgustuspost, mille küljes ripub katkine elektrikaabel. FOTO: erakogu Politsei alustas väärteomenetlust, et uurida, kes tulistas Roomassaare tee piirkonnas piirivalvekordoni lähedal tänavavalgustusposti pihta.



26. jaanuaril kutsuti elektrikud Roomassaare teelt piirivalvekordonisse suunduva tee äärde, sest seal ei põlenud osal tänavavalgustuspostidel lambid.



Põhjust uurinud elektrik avastas ühe posti küljest kuuliaugu. Kuul oli purustanud ka üles lampi viiva elektrikaabli. Purunenud kaabli tõttu kadus vool veel kahest tänavavalgustuslambist.



Turvakaamera jäädvustas lasu



Laskmise jäädvustas piirivalvekordoni turvakaamera, mille videosalvestisest paistab, kuidas jahimees tulistab kõigepealt teisele poole teed metsseast mööda, seejärel jookseb siga üle tee ja teine lask tabab posti.



Enne 26. jaanuari peeti Roomassaare kandis jahti 18. jaanuaril, mil 18 Laugi jahiseltsi liiget käisid kahe koeraga Kuressaare lennujaama juures metssigu jahtimas, et need sealsetel kergliiklusteedel ei songiks. Seda, kas kuul tabas posti just Laugi jahiseltsi liikme lastud püssist, ei saa kindlalt väita.



Laugi jahiseltsi linna grupi vanem Neeme Sepp, kes seda jahti juhtis, nentis, et kätte õnnestus saada üks noor emis, kes oleks Sepa sõnul kevadel kaheaastaseks saanud.



Kuidas kuul tänavavalgustusposti tabas, sellest ei teadnud Sepp midagi. “Pole kuulnud, ei oska öelda, kuhu see kuul läks,” lausus Sepp.



Kuressaare linna pressiesindaja Kristiina Maripuu sõnul ei ole linnavalitsust jahipidamisest informeeritud.



"Tähelepanek, et piirkonnas liikuvad kodanikud vajaksid eelinfot, on kahtlemata õige," nentis ta.

