Saaremaa suveniiri otsingud läksid lahti (1)

Teisipäev, 31. jaanuar 2017.



Autor: Pamela Talzi Teisipäev, 31. jaanuar 2017. MTÜ Visit Saaremaa koos Kuressaare linnavalitsuse ja Saaremaa Arenduskeskusega kuulutasid välja konkursi “Saaremaa suveniir 2017”.



20. aprilliks oodatakse konkursile kvaliteetseid suveniire, mis rõhutavad Saaremaa ja Kuressaare omapära, on huvitavad, esteetilised ja väiketöönduslikes kogustes toodetavad.



Saaremaa Arenduskeskuse juhatuse liige Piret Pihel meenutas, et 2015. aastal valiti parimaks suveniiriks menukas ja palju kajastust leidnud Paul Tohvi veinihoidja-utt, millele oli lisatud vahva luuletus. Eelmisel korral esitati ligi 70 ideed.



Tänavuse konkursi tutvustamiseks toimub 15. veebruaril Sõbrapäeva loomeseminar Meedla kojas. “Sinna plaanime kutsuda kokku ettevõtjad või käsitöölised, kes võiksid neid tooteid teha,” selgitas ta.



Tööde hindamisel võetakse aluseks järgmised kriteeriumid: seotus piirkonna ajaloo, kultuuri, traditsioonide ja legendidega; isikupära ja originaalsus (sh ka pakend, etikett); praktiline väärtus; kvaliteetne teostus; tiražeeritavus; hind.



