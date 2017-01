Uudised

Maria Kaljuste: sodi nimekiri õõnestab erakondi (3)

Teisipäev, 31. jaanuar 2017.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 31. jaanuar 2017. Maria Kaljuste. FOTO: Valmar Voolaid Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna Saaremaa ringkonna esimees Maria Kaljuste nimetab parteilaste kandideerimist valimisliidus Saarlane erakondade õõnestamiseks.



“Meie jaoks sodi nimekiri, mis õõnestab nii inimeste kui erakondade tõsiseltvõetavust, ei sobi,” ütles Kaljuste. Ta ei pidanud valimisliidus Saarlane kandideerimist enda jaoks normaalseks nähtuseks. “Ühtepidi on inimestel kahtlemata vabadus teha valikuid, aga kui nad otsustavad variandi kasuks mitte oma erakonna nimekirjas kandideerida, siis tekitab see küsimuse inimese usaldusväärsuses,” leidis Kaljuste.



Kui inimene on veendunud põhiväärtustes, siis peab ta Kaljuste sõnul nende eest ka seisma. “Kandideerides oma erakonna vastu – no mis asi see on? Kuidas nad valijahuve esindavad, kui praegu sellist kaupa teevad?” tahtis Kaljuste teada.



Teise imeliku asjana mainis ta Vabaerakonda, kes ei ole võimeline kohalikel valimistel oma nimekirjaga välja minema.



“Nüüd on nad riputanud end valimisliidu toetamise lipu külge. Ega neil olegi teist väljapääsu, kuid sellega lörtsib ära valimisliidu põhimõtte,” selgitas Kaljuste.



Valimisliidus peaksid tema meelest kandideerima siiski ainult parteitud inimesed. Valimisliitu, kuhu kuuluksid erakonda mittekuuluvad inimesed, suhtus Kaljuste positiivselt.



Teatavasti võttis Vabaerakonna Saaremaa piirkond vastu otsuse osaleda Saaremaa omavalitsuse valimistel koos valimisliiduga Saarlane, nii ise kandideerides kui ka kogukondade kandidaate toetades.



EKRE Saaremaa piirkond plaanib 9. veebruaril Orissaare kultuurimajas läbi viia töökoosoleku, kuhu tuleb kohale ka riigikogu EKRE fraktsiooni juht Martin Helme, kes annab ülevaate põhimõtetest, millega EKRE kohalikele valimistele läheb.



