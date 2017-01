Uudised

TS Laevad hakkab ministeeriumiga läbi rääkima (2)

Teisipäev, 31. jaanuar 2017.



Autor: MM Teisipäev, 31. jaanuar 2017. Meie Maa poole pöördunud lugeja sõnul tekkis pühapäeva õhtupoolikul Kuivastus autode pealelaadimisel mõningane segadus, sest väidetavalt lasti äsja pileti ostnud sõidukid tavajärjekorrast praamile, samal ajal kui juba järjekorras seisjad pidid järgmist väljumist edasi ootama.



TS Laevade juhi Kaido Padari sõnul oli tipp-momendil järjekord nii pikk, et sõiduk sai ülejärgmisele reisile. Teatavasti on vedajal õigus lisareisideks, kui praamist jääb maha rohkem kui 100 rajameetrit sõidukeid ning järgmise reisini on üle kahe tunni.



“Töötajate sõnul oli neil pühapäeva õhtul tegemist valesti reastunud sõidukitega, aga varem peale laskmist ei olevat olnud. Tavajärjekorras lastakse sõidukid laevale pileti ostmise järjekorras,” kinnitas Padar, lisades, et sadamate töötajate hinnangul on tänavu jaanuaris olnud reisijaid võrreldes mullusega enam.



“Meil uue operaatorina täpsem võrdlusbaas puudub. Iseenesest on ju hea, et saare külastatavus tõuseb,” märkis Padar.



Eelmise aasta jaanuari ja veebruari jooksul tehti pikast järjekorrast tingituna kaks lisareisi (ehk üks ring) 2. jaanuaril, täpsustas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) avalike suhete osakonna juhataja Rasmus Ruuda.



TS Laevad osutab laevaopereerimise teenust vastavalt riigi tellimusele. Parvlaevade graafikud lepitakse kokku maavalitsuse ja ministeeriumi esindajatega.



Aastaks 2017 on veomahud päevade ja nädalate lõikes kinnitatud. Virtsu-Kuivastu liinil on planeeritud teha 14 855 reisi aastas. Liinigraafiku planeerimisel lähtutakse esmaselt riigi poolt tellitud veomahtudest ja peamiselt liinibusside väljakujunenud ajakavast ning et reisid jaguneksid päeva peale ühtlaselt, vältimaks suuremate pauside esinemist.



“Jälgime pidevalt olukorda. Meie soov on osutada paremat teenust ning pakkuda reisimisvõimalusi sel ajal, kui nõudlus on suurem. Kohtume juba sellel nädalal MKM-i esindajatega, et vaadata üle laevagraafikud ning leida lisavõimalusi reisideks reedeste ja pühapäevaste suurema nõudlusega kellaaegadel,” kinnitas Padar.



