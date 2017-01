Uudised

Coop saab sügiseks oma panga (1)

Teisipäev, 31. jaanuar 2017.



Autor: Sirli Tooming Teisipäev, 31. jaanuar 2017. Kalle Koov. Eile teatas Inbank AS, et ostab 25 protsenti ja Coop Eesti 59,7 protsenti Eesti Krediidipank AS-i aktsiatest. Sellele järgnevalt omandab uus pank Coop Eesti ja Inbanki ühise tütarettevõtte Coop Finants ning Eesti Krediidipanga ja Inbanki ühise tütarettevõtte Krediidipank Finants, mille tulemusena uue panga osalused jaotuvalt vastavalt 55 Coop Eesti ja 25 protsenti Inbanki vahel.



Krediidipank tegutseb oma nime all veel 2017. aasta sügiseni, mil panga nimeks saab Coop Pank.



Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse esimehe Kalle Koovi (pildil) sõnul on eilne uudis Coop Keskühistu poolt Krediidipanga enamusosaluse omandamise kohta alles esimene samm Coop Panga tekkes.



“Kuidas, kus ja milliseid täiendavaid finantsteenuseid oma kauplustes osutama hakkame, selgub ehk poole aasta jooksul,” selgitas ta. “Coop Finantsi vahendusel pakume juba praegu oma kauplustes mitmeid finantsteenuseid, nagu järelmaks ja väikelaen ning Mustjala poes on koostöös Swedbank AS-iga võimalus tarbijal välja võtta ka sularaha. Seega teatud võimekus ja oskused igapäevase kaubandustegevuse kõrval ka finantsteenuste osutamiseks meie kauplustes on Saaremaa tarbijate ühistul olemas.”



Pangatoimingud lähemale



Koovi hinnangul tähendab see, kui sularaha hakkavad klientidele väljastama ka teised Coopi kaupluste kassad, paljudele maapiirkonna inimestele oluliselt paremat ligipääsetavust ühele osale tavapärastest pangatoimingutest.



Coop Panga tegevjuhiks saab endine Hansapanga jaepanganduse juht Margus Rink, kelle sõnul keskendub pank eelkõige maapiirkondade eraklientidele, aga ka nendega seotud väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele. Pank hakkab ära kasutama Coopi praegust teenindusvõrgustikku, millest suurimatesse tulevad Rinki sõnul kontorid.



