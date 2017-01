Uudised

Värked tuuled Itaaliast kultuurikeskuses

Esmaspäev, 30. jaanuar 2017.



Autor: Sirli Tooming Esmaspäev, 30. jaanuar 2017. Kultuurikeskuse täissaal näitas rahva janu sellise muusikaelamuse järele. FOTO: erakogu Eile astus Kuressaare kultuurikeskuses avakontserdiga üles värskeltloodud Läänesaarte Kammerorkester, milles mängisid rohkem või vähem Saaremaaga seotud muusikud Eva Punder, Kristi Saar, Anneli Oidekivi ja Marje Altrov, Tiina Pangsepp, Tarmo Berens, Diana Voronina, Riina Juul, Kerstin Tomson, Ott Vilson, Aare Tammesalu, Anniki Aruväli ning Mihkel Koppel. Kavas oli J. Berger, V. Kioulaphides, C. Stamitzi, soleeris Neeme punder föödil.



Kontserdi interpreteeris dirigent, orkestri asutaja ja kunstiline juht, Itaalia päritolu Edoardo Narbona, kes pärast pikka kammer- ja sümfooniaorkestrite juhendamist üle Euroopa kolis möödunud aastal perega Saaremaale.



Edoardo Narbona on kõrgelt hinnatud kui sügava muusikatunnetusega nõudlik dirigent. Ta on Terre del Nord Torino Festivali (Põhjamaade Festival Torinos, Itaalias) kunstiline juht ning I Musici di San Grato kammerorketri asutaja ja dirigent alates 2003. aastast.



