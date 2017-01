Režissöör Eeva Mägil on uue filmi idee juba tagataskus

Uudised

Esmaspäev, 30. jaanuar 2017.



Autor: Sirli Tooming Esmaspäev, 30. jaanuar 2017. Lembri Uudu režissöör-stsenarist Eeva Mägi ja tema elukaaslane Edgar Lipping reede õhtul Kuressaare kultuurikeskuses. FOTO: Valmar Voolaid Reede õhtul pärast vastvalminud filmi “Lembri Uudu” esilinastust Kuressaare kultuurikeskuses sain sabast kinni režissöör-stsenaristil endal, kes soostus pisut loomeprotsessi ja meeskonda kirjeldama.



Filmi autori, Saaremaalt pärit vandeadvokaat, Tartu ülikooli doktorant Eeva Mägi kirg filme luua on seadvõrd suur, et pärast Maastrichti ülikooli intellektuaalse omandi õiguse magistrikraadi saamist suundus ta õppima Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli, kus sai ka dokumentaalfilmirežii magistriks. Eeva on senised kuus filmi teinud otsast lõpuni üksi või vähese kõrvalabiga.



Kirjelda, kuidas Sa kamba kokku panid?



Kamp tuli kokku kuidagi iseenesest, ilma erilise otsimise ja punnitamiseta. Varem olin teinud BFM-is filmi koos monteerija Jette-Krõõt Keeduse ja helirežissöör Tanel Kadalipuga, nendega klappis kohe. Filmi produtsent ja toimetaja Liis Nimik, kes on täna juba suur tegija, oli filmikoolis mu kursusekaaslane. Tema soovitaski mulle teist produtsenti Edina Csüllögit ja operaatorit Heiko Sikkat. Sain nendega kokku ja jälle, kõik sujus. Mulle meeldis, et nad mõistsid kohe mu visiooni.



Kas filmi tegemine oli peavalu või otse vastupidi, puhas rõõm?



Filmi tegemine ise oli pühas rõõm. Esimest korda elus tundsin, et ma võin millegi sisse nii ära minna, et unustan kogu muu maailma.



Kui selgelt lugu Sul enne tegemist silme ees jooksis ja kas linateos sai selline, nagu Sa lootsid, et saab?



Enne, kui me 2016. aasta aprillis filmima hakkasime, olin ma selle filmiga mõttes tegelenud juba mitu aastat ja mul oli väga täpne visioon. Kirjutasin stsenaariumi, enne võtteid andsin tegelastele nende tekstid ja kõik sujus plaanipäraselt: filmisime kokku neli päeva. Aga eks muudatusi tuli ka palju sisse.



Tore ja ootamatu oli see, et filmi tegelased panustasid ise väga palju ning tulid väga omanäoliste etteastetega välja.



Oled ju varem ka õige mitu filmi teinud, mida selle filmi tegemisel õppisid või avastasid?



See oli mul esimene film meeskonnaga, varem olen kõike pigem üksi teinud ja mõnda kõrvalabi palunud. Selle filmiga õppisin rohkem teisi usaldama ja oma mõtteid teistega jagama.



Uudu filmiga avastasin hulgaliselt suurepäraseid inimesi ja sain ka enesekindlust juurde, et vahel, kui mingi vaim peas ringi lendab, siis võib seda teistega ka jagada ning mis kõige üllatuslikum – nad mõistavad, kohati isegi paremini, kui ma ise.



No kuidas see siis käib, see meeskonnatööna filmi tegemine?



Alguses mõtlesin, et kui räägin operaatorile oma lugu. Kartsin, et ta ei saa äkki midagi aru ja kokku tuleb mingi kamarajura. Aga Heiko haaras kohe kõigest kinni ja hakkas kaasa mõtlema. Tuli välja, et polnudki väga palju sõnu vaja, kui Heikol olid juba igasugused tehnilised lahendused välja mõeldud ning visioon selge.



Kõige suurem kannatus oligi muidugi montaažirežissööril Jettel, istusime pärast võtteid montaažis Jetega koos pool aastat. Jette on täiesti imeinimene: tal on monteerijana meeletu tunnetus ja ta vist loeb mu mõtteid. (Naerab.)



Helirežissöör Tanel Kadalipul on ka uskumatud anded. Läksin ükskord peavaluga helistuudiosse Taneli loomingut kuulama ja mul läks kohe kogu valu üle. Taneli loodud heli tõmbab kuidagi pildi sisse. Filmi graafik Mart Varik on lihtsalt geniaalne!



No ja siis mu kaks inglit: Liis ja Edina, nende ta ei juhtuks midagi. Edina suudab täielikust kaosest tekitada korrapära nii, et kaose moment ära ei kaoks. Liisil on nii head nõuanded – kui tema nõu rohkem kuulda võtetaks, siis oleks kõik kohe palju parem.



Loetle, kes pappi andsid ja ütle, kui palju puudu jäi?



Rahastajad on Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Instituut ja Lääne-Saare vald toetas ka. Tulime välja, küll kitsalt, aga siiski – ega muud ju üle ka ei jää. Ja raha võib alati võiks rohkem olla. (Naerab.)



Kas Uudu on konkurssidele ja festivalidele juba esitatud?



Eesti Filmi Instituut esitas filmi Berlinalele, kuhu me kahjuks ei pääsenud. No aga see olnukski võrreldav Oscari konkursiga. (Eeva naerab laginal.) Siis on ta esitatud veel Krakowi Filmi Festivalile ja Kopenhaageni Rahvusvahelisele Filmi Festivalile. Plaanime ise veel erinevaid festivale katsetada. Soome YLE TV on tänaseks kinnitanud, et soovivad sõlmida lepingu.



Oled üsna produktiivne, Lembri Uudu on Sinu seitsmes film. Kas senistest on mõni auhinnaga pärjatud?



Jah, 2011. aastal valmis “Kartulivõtt”, mis osales Estdocs festivalil. Sain entusiastide eripreemia, millega kaasnes 360 eurot. Kuna vanaema oli filmis peategelane, siis jagasin raha temaga pooleks. Mamma ütles, et laseb endale selle raha eest kirstukleidi õmmelda. Nüüd on ta sellega juba mitmel peol käinud.



Kas järgmine lugu on ootamas ja meeskond koos?



On, seekord teen mängufilmi. Kirjutan stsenaariumi, aga teemat ei avaks enne, kui ühte ja teist on juba paberil. Muidu keegi teeb veel ära. (Naerab).

