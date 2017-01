Uudised

Mis juhtus?

Esmaspäev, 30. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Esmaspäev, 30. jaanuar 2017. Möödunud nädalavahetus oli rahulik. Politsei teenindas kokku nelja väljakutset. Arestikambrisse toimetati kainenema üks mees.



Põhjust on rääkida ühest kaklusest ja kahest peretülist.



Laupäeval, 28. jaanuari öösel kell 1.00 paiku toimus kahe isiku vaheline kaklus Kuressaare linnas Ristiku tänaval. Isikud on politseile teada ja asjaolusid selgitatakse.



Samal päeval vajati politsei abi Pihtla vallas, kus alkoholijoobes pereisa sõimas kodus teisi pereliikmeid. Olukorra rahustamiseks toimetas patrull 48-aastase mehe arestimajja kainenema.



Laupäeva õhtul toimus tüli Kuressaare linna korteris, kus mees oli elukaaslase suhtes agressiivne. Patrulli juuresolekul osapooled rahunesid ning mõlemad otsustati jätta enda elukohta.



Ööl vastu pühapäeva tuvastati Kuressaare linnas kontrolli käigus alkoholi tarvitamise tunnused kolmel alaealisel. Kõigi juhtumite puhul on alustatud väärteomenetlust.



Alustati ka neli väärteomenetlust sõidukijuhtide suhtes lubatust suurema sõidukiiruse ületamise eest.



Politsei soovib kõigile rahulikku nädalat! Põhjust on rääkida ühest kaklusest ja kahest peretülist.Laupäeval, 28. jaanuari öösel kell 1.00 paiku toimus kahe isiku vaheline kaklus Kuressaare linnas Ristiku tänaval. Isikud on politseile teada ja asjaolusid selgitatakse.Samal päeval vajati politsei abi Pihtla vallas, kus alkoholijoobes pereisa sõimas kodus teisi pereliikmeid. Olukorra rahustamiseks toimetas patrull 48-aastase mehe arestimajja kainenema.Laupäeva õhtul toimus tüli Kuressaare linna korteris, kus mees oli elukaaslase suhtes agressiivne. Patrulli juuresolekul osapooled rahunesid ning mõlemad otsustati jätta enda elukohta.Ööl vastu pühapäeva tuvastati Kuressaare linnas kontrolli käigus alkoholi tarvitamise tunnused kolmel alaealisel. Kõigi juhtumite puhul on alustatud väärteomenetlust.Alustati ka neli väärteomenetlust sõidukijuhtide suhtes lubatust suurema sõidukiiruse ületamise eest.Politsei soovib kõigile rahulikku nädalat!

Veel artikleid samast teemast »