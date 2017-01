Uudised

Solistical särasid Sissi ja Merilin

Esmaspäev, 30. jaanuar 2017.



Autor: Anneli Tarkmeel Esmaspäev, 30. jaanuar 2017. Parim saarlane Merilin Mälk oma juhendajate Tuuli Ranna (vasakul) ja Helle Ranna vahel. FOTO: Gert Lutter Laupäeva õhtul kuulutati Solistica konkursil viiendat korda välja parimad Eesti noored lauljad. Grand prix pälvis emapoolsete vanavanemate kaudu Saaremaa juurtega Sissi Nylia Benita. Parim saarlane oli Merilin Mälk.



Sissi arendab oma laulukunsti Tallinnas erahuvialakoolis Meero Muusik juhendaja Mirjam Dede käe all. Viimane viis Solisticalt koju parima juhendaja tiitli. Laiemale üldsusele on nimi tuntud Estonian Voices’e koosseisust.



Sissi nimi tasub aga kindlasti meelde jätta. Selles noores daamis on häält ja särtsu suurte lavade jaoks rohkem kui küll. Vürtsi lisab fakt, et ta on oma lauljageenid pärinud isalt, Dave Bentonilt. Võib-olla kelleltki veel. Igatahes oli laupäeva õhtul vanemas vanuserühmas viimasena lavale läinud paljasjalgse Sissi esinemine puhas nauding.



Parimaks saarlaseks kuulutati Kuressaare gümnaasiumi õpilane Merilin Mälk. Keskmises vanuserühmas tõi ta koju kolmanda koha. Konkurss oli aga nii tihe, et see koht läks jagamisele. Tulemusi vaadates tuleb meeles pidada, et kõigi kolme vanuserühma Kuressaare gümnaasiumis toimunud võistluskontserdi tase oli väga kõrge.



Oleks väga tahtnud olla kärbes selle toa seinal, kus valiti välja parimatest parimad. Paremusjärjestuse määramisel võis saatuslikuks saada näiteks vale lauluvalik, väikene häälevääratus või alt vedanud lavanärv.



Rebimine oli tihe, kuid iga konkurss on oma žürii nägu ja otsused nagu öeldakse edasikaebamisele ei kuulu. Žürii töös osalesid EMTA õppejõud Sirje Medell, muusik ja laulukirjutaja Kati Laev, laulja Marvi Vallaste, Vanalinna hariduskolleegiumi 10. klassi õpilane ja kahekordne Solistica Grand Prix võitja Susanna-Reti Räim, laulukirjutaja ja produtsent Mikk Targo, muusik Mick Pedaja ja laulja Karl Madis.



Võistlustules neli saarlast



Eraldi kummardus tuleb teha Solistica bändile V.V.A.A.M.M (ajakirjaniku interpretatsioon muusikute initsiaalidest – toim). Noored lauljad said võimaluse olla laval koos oma ala tippudega. Vladimir Võssotski klahvpillidel on kaasa teinud kõik viis Solisticat.



Ahto Abner löökpillidel ja Mihkel Mälgand basskitarril ning kontrabassil kiirustasid kohe pärast konkurssi Tallinnasse, et jõuda Laulukaruselli ansamblisse.



Lisaks Merilin Mälgule esindasid saarlasi veel Oliver Leppik, Sten-Erik Liiv ja Greete Paaskivi. Solistica 2017 demovooru registreeris ennast 185 solisti, kellest eelžürii valis välja 55 lõppvõistlusel osalejat. Saaremaalt esitati konkursile 22 taotlust.





Tulemused*



Grand Prix Sissi Nylia Benita, Erahuvialakool Meero Muusik, juhendaja Mirjam Dede



Parim juhendaja Mirjam Dede



4.-6. klass

I Hans Markus Danilas, Otepää gümnaasium, juhendaja Novella Hanson

II Sireli Salum, Põlva muusikakool, juh Margot Suur, Riivo Jõgi

III Maria Mathilda Teder, Tallinna 21. kool, juh Lydia Rahula



7.-9. klass

I Henry Erenbrus, Kadrina keskkool, juh Elene Altmäe

II Carolin Škerin, Tallinna Nõmme põhikool, Kadi Uibo ja Anneli Pilpak

III Emma Tross, Tallinna Rahumäe põhikool, Haide Männamäe ja Janne Fridolin

III Merilin Mälk, Kuressaare gümnaasium, juh Helle Rand ja Tuuli Rand



10.-12. klass

I Sissi Nylia Benita, Erahuvialakool Meero Muusik, juh Mirjam Dede

II Tauno Tamm, Toomas Volli laulustuudio, juh Toomas Voll

III Stefan Airapetjan, Viljandi muusikakooli laulustuudio Viva la Musica, juh Hedi-Kai Pai



Parim saarlane Merilin Mälk



