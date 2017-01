Uudised

Uut filmi näidatakse varsti ka soomlastele

Esmaspäev, 30. jaanuar 2017.



Autor: Sirli Tooming Esmaspäev, 30. jaanuar 2017. Osatäitjad esireas (paremalt) Herta Pitk, Regina Sai, Lembi Arro ja Jaanis Niit. Haigestumise tõttu ei saanud esilinastusele Kalev Pitk ja Rein Sai, töökohustused ei lubanud kohal viibida Arvo Kaldi. Kaheksas osatäitja Helga-Niina Kukk istus mõned read taga pool. FOTO: Valmar Voolaid Reede õhtul esilinastus Kuressaare Kultuurikeskuses Eeva Mägi lavastatud dokumentaalfilm Pähkla küla tuntud naljamehest Lembri Uudust. Vahetult enne esilinastust kinnitas YLE TV, et soovib levitajaga sõlmida lepingu filmi näitamiseks Soomes.



Kultuurikeskuse saal oli huvilisi täis, teiste hulgas Pähkla küla rahvas, kes oli linastusele kutsutud ning keda režissöör koostöö eest tunnustas, ja tagasiside igati positiivne.



Jaanis Niit, üks osatäitjatest, ütles, et talle meeldis film väga ja et kui Eeva teda osalema palus, ei kõhelnud ta hetkegi.



“Lõime Eeva isaga Randvere rahvateatri lavastustes nõukaajal kaasa. Aga ega seda aega tagasi ka ei igatse. Eelistan vaba Eestit, igal juhul,” sõnas Niit ja lisas naerdes, et loomulikult meeldis talle kõige filmis tema enda osatäitmine.



Uudu elab mälestustes



Prouad Regina Sai ja Helga-Niina Kukk Pähkla külast kinnitasid kui ühes suust, et film sai koguni parem kui nad oodata oskasid. Mõlemal oli filmis oma roll täita.



“Mulle meeldis Eeva olek, ta kõneles meiega lihtsas keeles ja arusaadavalt, mis muutis möödundud kevadised võttepäevad nauditavaks, “meenutas Sai filmitegemise protsesssi. “Võttemeeskond oli väga tore ja Eevat oli hea usaldada.”



Film kõneleb sellest, kuidas nimitegelane, Pähkla küla endine elanik, napsi ja naljamees Lembri Uudu, kes on ammu manala mees, elab külainimese mälestustes edasi.



“Alatasa räägime temast. Ta oli meie küla hampelmann, aga sealjuures härrasmees,” kirjeldas Kukk nimitegelast.



"Tal oli nuppu. Kuressaarest Pähklasse maksis taksosõit 90 kopikat, aga maksti ikka rublasega. Mäletan, kui Uudu ükskord taksoga kodukülla tuli, ütles ta taksojuhile, et sellest pole midagi, et sul pole 10 kopikat rublast tagasi anda ning lasi end selle eest mitu tiiru ümber pajupõõsa sõidutada. Temast võiks romaani kirjutada."

