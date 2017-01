Uudised

Kohus ei rahuldanud Leedo kaebust Sõru-Triigi vedajalepingu osas

Esmaspäev, 30. jaanuar 2017.



Autor: MM Esmaspäev, 30. jaanuar 2017. Vjatšeslav Leedo. FOTO: Delfi Tallinna ringkonnakohus ei rahuldanud reedel Vjatšeslav Leedo ettevõtte Saaremaa Laevakompanii kaebust Sõru-Triigi liinil AS-iga Kihnu Veeteed sõlmitud lepingu tühisuse tuvastamiseks.



Tallinna ringkonnakohus jättis 27. jaanuari otsusega AS Saaremaa Laevakompanii apellatsioonkaebuse rahuldamata ja Tallinna halduskohtu 8. detsembri 2016 otsuse muutmata, ütles kohtu pressiesindaja Anneli Vilu BNS-ile.



Ringkonnakohus leidis, et AS Saaremaa Laevakompanii apellatsioonkaebus ei ole põhjendatud. Halduskohtu otsus on seaduslik ja põhjendatud ning selle muutmiseks või tühistamiseks puudub alus.



Kohus mõistis AS-lt Saaremaa Laevakompanii AS Kihnu Veeteed kasuks välja viimase poolt apellatsioonimenetluses kantud menetluskulud summas 620 eurot. AS Saaremaa Laevakompanii ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi apellatsioonimenetluse kulud jäid nende endi kanda.



Saaremaa Laevakompanii kaebus puudutas riigihangete vaidlustuskomisjoni mullu 14. oktoobri otsuse tühistamist ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja AS Kihnu Veeteed vahel 2016. aasta 2. septembril sõlmitud Sõru-Triigi sõitjateveo avaliku teenindamise lepingu tühisuse tuvastamist.



