Täna alustatakse Kihelkonna hooldekodu juurdeehitusega

Esmaspäev, 30. jaanuar 2017.



Autor: Heli Salong Esmaspäev, 30. jaanuar 2017. Kolmapäeval väljastas Kihelkonna vallavalitsus hooldekodu ehitusloa Arens Ehitustöödele, kes koostöös Remet-Ehitusega hakkab tegelema Kihelkonna hooldekodu rekonstrueerimis- ja laiendustöödega.



“Nad on juba teinud eeltöid – neljapäeval paigaldati piirded, reedel veel mõõdeti üht-teist ja esmaspäeval lähevad tööd täie raginaga lahti,” iseloomustas hetkeseisu Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam (pildil).



Juurdeehitus on kavandatud selliselt, et alumisele korrusele tuleb hoolealustele 46 kohta ja kõik tehnilised ruumid on viidud ülakorrusele.



Praegu on hooldekodus 24 kohta.



“Hoolealused on juurdeehitusest väga huvitatud ja korduvalt küsinud, millal pihta hakkab. Me oleme sellest hooldekodus neile korduvalt rääkinud ja neil on sellest hea meel,” loodab Aardam, et ehitusaeg kedagi väga ei sega.



Juurdeehitus peaks olema valmis septembri lõpuks.



Kuna Sõmera hooldekodu läheb likvideerimisele, siis on Aardam pakkunud välja võimaluse ehitada riigi rahaga Kihelkonnale 10 kohta erihooldusega klientidele, aga see mõte ei realiseerunud.



“See on väga imelik, et kõik tahetakse koondada linna või selle lähedale. Meil on siin väga turvaline ja rahulik hooldekodu, mis on pargi ja inimeste keskel,” jääb Aardamile riigi poliitika arusaamatuks.



