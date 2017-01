Uudised

Solistica täis tundeid, emotsioone ja pingeid

Laupäev, 28. jaanuar 2017.



Autor: MM Laupäev, 28. jaanuar 2017. FOTO: Valmar Voolaid Eile õhtupoolikul sai Kuressaare gümnaasiumis juba viiendat korda hoo sisse Eesti noorte lauljate konkurss Solistica.



Kolmel võistluskontserdil astub üles 55 noort lauljat üle Eesti, neist neli on saarlased. Esimene kontsert oli juba eile, kus 4.–6. klasside võistluskontserdil esines ka Saaremaa poiss Oliver Leppik.



KG huvijuht Merle Rekaya nimetas, et Solistica on elav, hingav ja tundlik kultuurisündmus, mida oli nauding ette valmistada.

