Asutati saarlaste osalusega piimaühistu

Laupäev, 28. jaanuar 2017.



Autor: MM Laupäev, 28. jaanuar 2017. Saaremaa Piimaühistu, põllumajandustootjate ühistud Epiko, Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit ja Tartumaa Piimaühistu ning CPTT Consult OÜ asutasid 25. jaanuaril ühisettevõtte eesmärgiga rajada Eestisse uus ja efektiivne piimatööstus.



Projekti elluviimisesse on kaasatud ka Saaremaa Piimatööstus AS, rahvusvahelised konsultandid ning finantsinvestorid.



Uus tööstus on kavandatud Kesk-Eestisse ning see plaanib tootmisega alustada 2020. aasta esimeses pooles.



Ettevõtte juhatusse kuuluvad Saaremaa piimatööstuse juht Ülo Kivine ja Tiit Nigul. AS-i MilkEst nõukogus on teiste põllumajandustaustaga spetsialistide seas Põllumeeste Keskliidu president, saarlane Tõnu Post.

