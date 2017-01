Uudised

Pireti merekatsetused toimuvad veebruaris

Reede, 27. jaanuar 2017.



Autor: MM Reede, 27. jaanuar 2017. Parvlaev Piret. Türgi laevatehases Sefine algasid kolmapäeval uue parvlaeva Tiiu ametlikud merekatsetused. Kuivastu-Virtsu liinile asuva, Poolas valmiva Pireti kallal töö veel käib, mistõttu on merekatsetused planeeritud veebruarikuu teise poolde.



TS Laevade kapten-projektijuhi Guldar Kivro sõnul toimuvad merekatsetustel erinevate juhtimis-ja automaatsüsteemide ning elektroonika testimised ja seadistused.



Lisaks laevatehase, omaniku ja ehitusjärelevalve inimestele on kohapeal kõikide suuremate tarnijate, tootjate, klassiühingu ja veeteede ameti esindajad.

