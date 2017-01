UUS! Merily Porovart kingib end Muhu noortele

Uudised

Neljapäev, 26. jaanuar 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Neljapäev, 26. jaanuar 2017. Merily Porovart. Kuueliikmeline komisjon valis viie kandidaadi seast Muhu noortekeskuse noorsootöötajaks Orissaare vallast pärit Merily Porovardi.



“Merily kasuks otsustas see, et tal on kirglik huvi ja soov sel alal töötamise vastu ning ta on eelnevalt aktiivselt kokku puutunud noortega ning noorte ürituste korraldamisega,” põhjendas valikut Muhu noortekeskuse juhataja Elena Marii Pregel.



Ta lisas, et Merilyl on grupijuhi ja meeskonnatöö oskused, väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus. Lisaks toetas ta kandidatuuri Pregeli sõnul selge visioon noorsootööst ja enda panusest sellesse.



“Mul on väga hea meel, et noorsootöötajana hakkab tegutsema säravate silmadega ehe ja tegus inimene,” kinnitas ta.



Merily tööülesanneteks on koostöös Muhu noortekeskuse juhatajaga luua Muhu noortekeskuses võimalused ja tingimused vaba aja sisustamiseks ning arendavateks tegevusteks.



Valimiskomisjoni kuulusid Muhu noortekeskuse juhataja Marii Pregel, Muhu vallavanem Raido Liitmäe, Muhu lasteaia juhataja Reet Hobustkoppel, Muhu põhikooli direktor Andres Anton, Hellamaa külakeskuse juhataja Tiina Jõgi ning noorte esindaja Maarjali Vaht.



Lõplik valik tehti 24. jaanuaril ning ametisse asub uus noorsootöötaja 1. märtsist. Kokku laekus konkursile viis avaldust.



Alates jaanuarikuust on Muhu noortekeskuses ka uus trummiringi juhendaja. Selleks on igapäevaselt politseinikuna töötav, kuid hobikorras muusik Robert Vahter.

