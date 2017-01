Uudised

Kuritegevus vähenes, joobes juhtimine mitte (2)

Reede, 27. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Reede, 27. jaanuar 2017. Matis Sikk. FOTO: Valmar Voolaid Saaremaa on kõige turvalisemaid maakondi Eestis, selgub eile justiitsministeeriumis esitletud eelmise aasta kuritegevuse statistikast.



Lääne ringkonnaprokuratuuri tööpiirkond tervikuna paistab pidevalt positiivses mõttes silma kuritegevuse languse poolest. See trend jätkus eelmiselgi aastal: 2016. aastal registreeriti aasta varasemaga võrreldes seitse protsenti vähem kuriteoepisoode, edastas prokuratuuri pressinõunik Annely Erm.



Eriti suur langus registreeritud kuritegude hulgas on aga Saaremaal, kus möödunud aastal registreeriti 20 protsenti vähem kuritegusid. Kui 2015. aastal registreeriti 376, siis mullu 301 ehk 75 episoodi vähem.



Näiteks vargusi registreeriti 58, aga aasta varem 86, seega vähenes varguste hulk 28 võrra. Väike langus oli ka lähisuhtevägivalla juhtumite osas: eelmisel aastal registreeriti neid 24, mis on kolme jagu üle-eelmisest aastast vähem.



“On rõõmustav, kui kogukonna turvalisust oluliselt mõjutavad kuriteod, nagu näiteks vargused, vähenevad, aga samas teeb murelikuks, et sellised kuriteod, mille ärahoidmine on täiesti inimese enda võimuses, nagu joobes sõidukijuhtimine, vähenemistrendi ei näita,” ütles ringkonnaprokurör Svetlana Maripuu.



Saaremaal tabati eelmisel aastal sõidukiroolist 74 ja aasta varem 72 joobes inimest.



Prokuratuuris sisemiselt peetakse arvestust ka inimeste hulga üle, kelle suhtes on lõpliku menetlusotsuseni jõutud. 2016. aastal kasvas see Lääne Ringkonnaprokuratuuris 133 inimese ehk 8% võrra.



Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk peab murettekitavaks, et paljud inimesed tarvitavad alkoholi hilisõhtul või öösel, hoolimata sellest, et järgmisel hommikul tuleb sõidukit juhtida.



“Hommikul hinnatakse oma tervislikku seisundit valesti ja nii satutaksegi politseile puhudes suurematesse probleemidesse, kui osatakse oodata,” nentis ta.



Sikk rõhutas teada-tuntud tõde, et kainuses saab kindel olla ainult 100 protsenti töökindla alkomeetri olemasolul. “Kui see puudub, ei tasu pärast alkoholi tarvitamist rooliistumisega kiirustada, sest enesetunne võib olla petlik,” lisas Sikk.



Politsei võib joobes juhtimise eest karistuseks määrata kuni 1200 euro suuruse rahatrahvi, kohus arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kaheteistkümneks kuuks. Lääne ringkonnaprokuratuuri tööpiirkond tervikuna paistab pidevalt positiivses mõttes silma kuritegevuse languse poolest. See trend jätkus eelmiselgi aastal: 2016. aastal registreeriti aasta varasemaga võrreldes seitse protsenti vähem kuriteoepisoode, edastas prokuratuuri pressinõunik Annely Erm.Eriti suur langus registreeritud kuritegude hulgas on aga Saaremaal, kus möödunud aastal registreeriti 20 protsenti vähem kuritegusid. Kui 2015. aastal registreeriti 376, siis mullu 301 ehk 75 episoodi vähem.Näiteks vargusi registreeriti 58, aga aasta varem 86, seega vähenes varguste hulk 28 võrra. Väike langus oli ka lähisuhtevägivalla juhtumite osas: eelmisel aastal registreeriti neid 24, mis on kolme jagu üle-eelmisest aastast vähem.“On rõõmustav, kui kogukonna turvalisust oluliselt mõjutavad kuriteod, nagu näiteks vargused, vähenevad, aga samas teeb murelikuks, et sellised kuriteod, mille ärahoidmine on täiesti inimese enda võimuses, nagu joobes sõidukijuhtimine, vähenemistrendi ei näita,” ütles ringkonnaprokurör Svetlana Maripuu.Saaremaal tabati eelmisel aastal sõidukiroolist 74 ja aasta varem 72 joobes inimest.Prokuratuuris sisemiselt peetakse arvestust ka inimeste hulga üle, kelle suhtes on lõpliku menetlusotsuseni jõutud. 2016. aastal kasvas see Lääne Ringkonnaprokuratuuris 133 inimese ehk 8% võrra.Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk peab murettekitavaks, et paljud inimesed tarvitavad alkoholi hilisõhtul või öösel, hoolimata sellest, et järgmisel hommikul tuleb sõidukit juhtida.“Hommikul hinnatakse oma tervislikku seisundit valesti ja nii satutaksegi politseile puhudes suurematesse probleemidesse, kui osatakse oodata,” nentis ta.Sikk rõhutas teada-tuntud tõde, et kainuses saab kindel olla ainult 100 protsenti töökindla alkomeetri olemasolul. “Kui see puudub, ei tasu pärast alkoholi tarvitamist rooliistumisega kiirustada, sest enesetunne võib olla petlik,” lisas Sikk.Politsei võib joobes juhtimise eest karistuseks määrata kuni 1200 euro suuruse rahatrahvi, kohus arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kaheteistkümneks kuuks.

Veel artikleid samast teemast »