Saaremaal grippi vähem, Hiiumaal haigete arv kasvab

Reede, 27. jaanuar 2017.



Terviseametini jõudnud info kohaselt pöördus Saaremaal möödunud nädalal arstide poole 82 inimest. Gripist ega gripilaadsetest haigestumistest Saare maakonna arstid terviseametit teavitanud ei ole.



Ka tõdes terviseameti avalike suhete juht Iiris Saluri, et haigestunute hulk on Saaremaal hakanud vähenema. Nädal varem vajas Saaremaal arstiabi 125 inimest.



Hiiumaal seevastu on haigestumine hakanud kasvama, nentis Saluri ja lisas, et kui ülemöödunud nädalal oli arstide poole pöördunuid terviseameti andmeil 22, siis eelmisel nädalal oli abivajajaid juba 43.

