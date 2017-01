Uudised

Kinnitati linna tervisepargi arendaja (1)

Reede, 27. jaanuar 2017.



Autor: Pamela Talzi Reede, 27. jaanuar 2017. Möödunud aasta lõpul hakkas linn otsima Kuressaare tervisepargi ühele osale rentnikku, kes arendaks ala seikluspargiks. Eilsel linnavalitsuse istungil tunnistati pakkumise võitjaks ainsa pakkujana K-Pargi OÜ.



Kuressaare linnavalitsus korraldas eelläbirääkimistega pakkumise, et anda algselt viieks aastaks üürile aadressil Kaevu tn 18 asuva tervisepargi pea 18 000 m2 suurune maa-ala seikluspargi rajamiseks ja selle kasutuselevõtmiseks.



Seikluspargi koosseisus tuleb välja ehitada ja käiku anda kuni kaheksa erineva raskus- ja keerukusastmega seiklusrada erineva vanuse ja võimekusega kasutajatele ning jalakäijate sild jooksu- ja suusaradade ületamiseks seikluspargi külastajatele. Üürnik kohustub võimaldama Kuressaare kooliõpilastele igal aastal tasuta 1500 seikluspargi külastuskorda.



