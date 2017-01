Uudised

Lihapood lüüakse turuhoonest välja

Neljapäev, 26. jaanuar 2017.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 26. jaanuar 2017. Turu lihapoe pidaja Raul Pihlas on murelik, sest ei tea, mis lihapoest edasi saab. FOTO: Valmar Voolaid Kuressaare linnavalitsus on võtnud eesmärgiks sulgeda 1. aprillist üle 20 aasta turul tegutsenud lihapood, sest kogu turuhoonesse tuleb edaspidi loomemaja. Ent lihapoel pole omaniku sõnul kuhugi minna.



Teisipäeva pärastlõunal marssis turu lihapoodi sisse Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker, kes soovis müüjalt võtmeid eesmärgiga teise korruse ruumid üle vaadata.



Pretsedenditu juhtum



“Küsisin talt, et mis meie ruumist saab, sest hoone tahetakse loomemajaks teha. Abilinnapea kostis selle peale, et 1. aprillist peab lihapoe ruum tühi olema. Ütlesin, et nüüd ma teile võtmeid ei anna,” kirjeldas lihapoe müüja Siima Raasuke. Päris nii kuri müüja siiski polnud ja ulatas abilinnapeale võtmed.



“Oleme siin tegutsenud 22 aastat ja linnale renti maksnud. Eestis ei ole ühtegi turgu, kus pole lihapoodi,” rääkis turul lihapoodi pidava OÜ FM-Mauri omanik Raul Pihlas.



Olukorrale lisab vürtsi see, et turu haldaja Kuressaare Bussijaam OÜ sõlmis alles hiljuti, täpsemalt möödunud aasta lõpus OÜ FM-Mauriga kolmeaastase rendilepingu turuhoone esimese korruse ruumi kohta.



“Oleme viis tururentnikku üle elanud ja mitu linnavalitsust, kas tõesti see linnavalitsus paneb lihapoe kinni?” päris Pihlas.



“See on pretsedenditu juhtum, kui Kuressaare turul lihamüük ära lõpetatakse,” lisas kaupluse külastaja. Ta pakkus välja, et loomemajale võiks esialgu anda ainult ülemise korruse. “Kui on näha, et perspektiivi on, siis las linn ehitab lihapoe jaoks hoone. Võibolla aasta pärast selgub, et loomemaja ei tulnud omadega välja. Kas lihapood peab hakkama siis kõike uuesti taastama?” küsis poe külastaja.



Kuhugi mujale lihapoel praegu minna pole. Isegi, kui mingi variant leitakse, tähendab see korralikku väljaminekut uuesti investeerimise näol ja otsast peale alustamist.



Müüja Siima Raasukese sõnul väitnud abilinnapea Mart Mäeker talle, et võtku lihapoe pidaja kulutused kokku, võib-olla linn saab kuidagi kompenseerida.

“22 aastat oleme sellesse majja sobinud. Nüüd järsku ei sobi, sest loomemaja tahab siia tulla,” imestas Pihlas. Linn ei ole poele alternatiivset pinda vastu pakkunud.



Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker (pildil) vastas Meie Maa küsimusele, kas lihapood läheb tõesti 1. aprillist kinni, niimoodi: “Linn soovib lepingu lõpetamist, kuna hoonele otsitakse uut otstarvet. Meil on selline otsus vastu võetud ja edastatud teave ka OÜ-le Kuressaare Bussijaam, et nemad kui haldajad saavad rendilepingu selle alusel ära lõpetada.”



Vana kursiga ei jätkata



OÜ Kuressaare Bussijaam juhataja Aare Lehtsi sõnul sai tõesti nende ettevõtte juhatus ja nõukogu linnavalitsuselt kirja. “Esitasime selle nõukogule arutamiseks. Otsust ei ole veel vastu võetud,” ütles Lehtsi.



Kas on õige, et lihapood turult ära kaob? “Mida siis teha? Praegu tegutseb seal ainult lihapood, kuid ülejäänud hoone on kasutuseta. Küsimus ei ole lihapoes, vaid selles, et turuhoonele ei ole rakendust. Lihapoe vastu pole kellelgi midagi,” selgitas abilinnapea Mäeker. Kuna loomemaja kontseptsioon hõlmab kogu turuhoonet, siis lihapood abilinnapea arvates sinna enam ei sobi.



Selleks, et linn saaks üldse hakata lihapoe pidajale tehtud kulutusi kompenseerima, peaksid Mäekeri sõnul olema dokumentaalselt tõestatud investeeringud ja kulutused ning olema sõlmitud vastav kokkulepe.



“Naiivne on mõelda, et kõik püsib täpselt nii nagu on 20 aastat olnud. Seda ootust, et midagi ei muutu, ei saa kellelgi olla,” märkis Mäeker. Talle endale ka ei meeldinud lihapoe sulgemine. “Kui tahetakse mingit lahendust turuhoone puhul saada ja on järeldusele jõutud, peaks võimaluse andma inimestele, kes soovivad terve majaga midagi teha, mitte ainult ühe nurgaga,” lisas Mäeker.



Ehk saaks linn aidata lihapoele uue hoone ehitamisel? Kalapoe linn ju lasi ehitada. “Lihapoele hoone ehitamine on poliitilise otsustamise küsimus,” leidis Mäeker. Abilinnapea ei usu, et lihapoe kaotamisega rahvas midagi väga kaotaks.



“Seal on oma kindel ostjaskond. Ma ei ole tähele pannud, et see nii massiline oleks. Rae pood on ju üsna lähedal,” lausus Mäeker. Iseasi, kas sealt kõike ikka saab.



Volikogu liikmed hämmelduses



“Katsume leida lahendusi, aga ma ei 100% kindel, kas kõiki rahuldavat lahendust leiame,” ütles Mäeker lõpetuseks.



Kuressaare linnavolikogu esimehe Toomas Takkise meelest peaks lihapood ja liha müümise võimalus igal juhul turul säilima.



Volikogu liige Viljar Aro, kes on turu lihapoe klient, ei ole seni midagi kuulnud sellest, mis lihapoest saab.



“Minu arust ei ole lihapoe sulgemine küll mõistlik mõte,” lausus Aro. Ta pakkus välja, et kui uude majja pandi kaks kalapoodi (praegu toimib neist üks – toim), siis võiks ka lihapoega samamoodi teha.



“Turul on müügil kindlad asjad, ilma milleta see turg ei ole turg. Liha on kindlasti üks asi,” on Aro veendunud. Turu lihapoe eelis on tema arust see, et seal saab ise valida ja sellist valikut nagu turu lihapoes, tavakaupluses ei ole.



