Soela võeti aasta küla konkursilt maha (1)

Neljapäev, 26. jaanuar 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 26. jaanuar 2017. Aasta küla maakondliku konkursi žürii külastas eile Laadjala külaseltsi kõrval veel kolme küla. Foto: Valmar Voolaid Kuigi algselt oli Aasta Küla maakonnavooru üles antud viis kandidaati, jäi eile toimunud žürii ringkäiguks neist alles neli.



Tiitlile olid üles antud Pöide valla Kõrkvere küla, Sakla küla Valjala vallast, Roobaka ja Soela Leisi vallast ning Laadjala Lääne-Saarest. Ringkäigu tegid komisjoni liikmed koosseisus: esimees Reet Viira (Saaremaa Kodukant), Terje Aus (Saarte Koostöökogu), Veiko Viil (Saaremaa omavalitsuste liit) ja Anne Jakunin (Saare maavalitsus).



Leisi külaelukomisjoni esimees Inga Põlluäär selgitas, et kuna temale saadetud eeskirja andmetel tohib ühest vallast esitada ühe kandidaadi, otsustati Leisi vallast esitada konkursile vaid Roobaka küla, mis oli külaelu komisjoni esmavalik.



Reet Viira kinnitas, et kuigi algselt soovitati vallasisese konkurentsi vältimiseks üles anda üks, oldi valmis ka mitut kandidaati vastu võtma. Omavalitsusele anti võimalus ise valik langetada.



Viira seletas, et ringkäigu jooksul näidati igas külas oma parimaid külgi ja räägiti sellest, mida peetakse kogukonna uhkuseks. “Kus kurdeti, et noori võiks rohkem olla, teises kohas aga nenditi, et noori on küllalt. Igaüks oli kindel, et võit tuleb neile,” rääkis Viira, lisades lõbusalt, et päev kujunes väga meeliülendavaks ja otsustamine läheb raskeks.



Selle kohta, mis osalejatele eeliseid annab, lausus Viira, et kuigi žüriil on omad kriteeriumid, sai tunni jooksul iga küla ennast presenteerida ning see annab samuti osa hinnangust.



Hommikul alustati Kõrkverest, kus olevat kurdetud kehva ühistranspordi üle. Samas on seal ühtehoidev tugev kogukond, kes teeb tihedat koostööd vallaga. Lisaks oldi seal õnnelikud, et noored pered on hakanud juurte juurde tagasi pöörduma.



Igal omad trumbid



Laadjala külaseltsi liige ja hing Liia Põldniit ütles, et temalt tuli külavanem Lemmi Saun nõu küsima, kas võtta vastu valla pakkumine konkursil osaleda. “Ütlesin, et kui sa viitsid toimetada, siis kaotada pole ju midagi, ainult võita,” sõnas ta.



Oma küla trumpideks pidas endine külaseltsi esimees head laste pealekasvu. Samuti olevat kogukonna liikmed väga aktiivsed tegevustes kaasa lööma. Teisalt olevat kõik väga töised – ka suur osa pensionäre ei istuvat niisama, käed rüpes.

Varem olevat tükk aega külaseltsi kangasteljed jõude seisnud, aga kui Liia ise läks rahvariide valmistamise koolitusele, et lapselastele Kaarma rahvariided valmistada, hakati telgi hoogsalt kasutama. Ametikooli ruumipuuduse tõttu olevat neil telgedel valminud seitse rahvariideseelikut.



“See oli kena aeg, kus mu punikud sõid siin kõrval karjamaal. Üks noorik ütles: issand, missugune nostalgia tuli peale – kood siin rahvariideseelikut ja lehmad vaatavad aknast sisse,” meenutas ta.



Külaseltsi uue esimehe Kalle Kirsi eestvedamisel seati mullu üle tee asuva endise kooli alale üles mitmeid ronimisatraktsioone ja rajati võrkpalliplats.

Saare maakonna aasta küla 2017 selgub 3. veebruaril pidulikul galal Tornimäe rahvamajas. Maakonnas võidukaks osutunud küla esitatakse Eesti külaliikumise Kodukant Aasta Küla konkursi nominendiks.



