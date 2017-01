Uudised

Lastekaitsespetsialistile töö ühendvallas garanteeritud (1)

Neljapäev, 26. jaanuar 2017.



Tähtajaks ei laekunud Orissaare valla poolt välja kuulutatud konkursile lastekaitsespetsialisti leidmiseks ühtegi avaldust, mistõttu ollakse sunnitud konkurssi pikendama.



“Peame edasi otsima,” nentis Orissaare vallavanem Vello Runthal (pildil).

Kuigi tegu on asenduskohaga, kinnitab vallavanem, et tööpõld on avar ning kindel on see, et ühendvallas saavad tööd nii asendatav lastekaitsespetsialist kui asendaja.



“Praegu ei saa me puht juriidiliselt Saaremaa valla nimel teha ametnikuga lepingut, ent head töötajad saavad tööd igas vallas,” sõnas Runthal.



