Linn otsib ühinemise tegevjuhti (1)

Neljapäev, 26. jaanuar 2017.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 26. jaanuar 2017. Seoses Saaremaa omavalitsuste ühinemisega ning tulenevalt vajadusest juhtida igapäevaselt ühinemisprotsessi ja ühinemist ette valmistavate töörühmade tegevust, otsustas linnavalitsus moodustada Saaremaa omavalitsuste ühinemise tegevjuhi töökoha.



Linnapea Madis Kallase otsealluvuses olema hakkava tegevjuhiga sõlmitakse tööleping tähtajaga kuni 31. detsember 2017. Ühinemise tegevjuhi töökoht moodustatakse linnavalitsuse koosseisu põhjusel, et Kuressaare on suurim ühinev omavalitsus ja ka töörühmade koosolekud toimuvad reeglina Kuressaares.



Omavalitsuste ühinemise tegevjuhi ülesanne on ühinemisprotsessi igapäevane juhtimine, ühinemist ette valmistavate töörühmade tegevuse ja Saaremaa valla oluliste dokumentide koostamise korraldamine ning tulemuste esitamine juhtkomisjonile.



Kuni möödunud aasta lõpuni töötas kaheaastase lepinguga Saare maavalitsuse ühinemisnõunikuna Taavi Kurisoo. "Huvi on mul kindlasti, eks oleneb, millised tingimused seal seatakse ja mida ning kuidas peab tegema," ütles Kurisoo linna poolt väljakuulutatud konkursi kohta. Alates aasta algusest ilma tööta olnud Kurisoo ei soovinud kommenteerida, kas talle on muid pakkumisi ka tehtud.

