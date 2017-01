Uudised

MEIE MAA TV: Päevakeskus tähistab aastapäeva ea vääriliselt

Neljapäev, 26. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Neljapäev, 26. jaanuar 2017. Eile keskpäeval esinesid sünnipäevanädala eel päevakeskuses huvikooli Inspira noored võimlejad. Foto: Vilma Rauniste Kuressaare päevakeskus on peolainel. Selle nädala igal keskpäeval pakuvad laste, noorte ja eakate kollektiivid maja külastajatele pisikesi rõõmukillukesi oma tegemiste näol.



“Seekord otsustasime tähistada oma sünnipäeva terve selle nädala jooksul, mis kulmineerub tuleval esmaspäeval sünnipäevapeoga. Iga päev esinevad meile väikese kavaga erinevad kollektiivid. Esmaspäeval esinevad meie oma maja ringid ja on suur sünnipäevatort. Ei, juubelisünnipäev see ei ole, saame 18-aastaseks,” rääkis päevakeskuse juhataja Ene Vahter.







“Saame täisealiseks. Iga päev on rahvast päris palju olnud, eile ja üleeile oli ligi 60 inimest. Loodame, et täna ja järgnevatel päevadel tuleb sama palju.



Esmaspäevase ehk tegeliku peopäeva puhul korraldasime ka registreerimise, praeguseks on päris paljud oma osalemisest teada andnud. Aga registreerimata inimesed on ka teretulnud.”



Vahter lisas, et nii pikalt tähistamine on esmakordne. “Loodame, et jätkame samamoodi, et meie sünnipäevanädal oleks üritusterohke, et meie inimestele oleks silmailu ja head muusikat.”



Teadetetahvlil on kirjas esinejad: esmaspäeval KG teatritükk “Vigased pruudid”, teisipäeval huvikooli Inspira väikesed tantsijad ja rahvatantsurühm Eideratas, kolmapäeval huvikooli Inspira laululinnud, tegelikult olid aga võimlemistüdrukud, neljapäeval Pargi lasteaia mudilased, reedel Aarne Tall pillidega.



Tordiga peol esinevad kõik majas treenivad rühmad ja neid on piisavalt palju, alates kõhu- ja rivitantsu ning lõpetades šõutantsu ja võimlemisega. “Seekord otsustasime tähistada oma sünnipäeva terve selle nädala jooksul, mis kulmineerub tuleval esmaspäeval sünnipäevapeoga. Iga päev esinevad meile väikese kavaga erinevad kollektiivid. Esmaspäeval esinevad meie oma maja ringid ja on suur sünnipäevatort. Ei, juubelisünnipäev see ei ole, saame 18-aastaseks,” rääkis päevakeskuse juhataja Ene Vahter.“Saame täisealiseks. Iga päev on rahvast päris palju olnud, eile ja üleeile oli ligi 60 inimest. Loodame, et täna ja järgnevatel päevadel tuleb sama palju.Esmaspäevase ehk tegeliku peopäeva puhul korraldasime ka registreerimise, praeguseks on päris paljud oma osalemisest teada andnud. Aga registreerimata inimesed on ka teretulnud.”Vahter lisas, et nii pikalt tähistamine on esmakordne. “Loodame, et jätkame samamoodi, et meie sünnipäevanädal oleks üritusterohke, et meie inimestele oleks silmailu ja head muusikat.”Teadetetahvlil on kirjas esinejad: esmaspäeval KG teatritükk “Vigased pruudid”, teisipäeval huvikooli Inspira väikesed tantsijad ja rahvatantsurühm Eideratas, kolmapäeval huvikooli Inspira laululinnud, tegelikult olid aga võimlemistüdrukud, neljapäeval Pargi lasteaia mudilased, reedel Aarne Tall pillidega.Tordiga peol esinevad kõik majas treenivad rühmad ja neid on piisavalt palju, alates kõhu- ja rivitantsu ning lõpetades šõutantsu ja võimlemisega.

Veel artikleid samast teemast »