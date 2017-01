Uudised

Säästumarketid suletakse 5. veebruaril (5)

Neljapäev, 26. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Seoses Säästumarketite brändi kadumisega muudetakse käesoleva aasta kevadeks senised odavmüügikauplused Rimideks.



Esimeses järjekorras alustati kontseptsiooni uuendamist Harjumaa ja Saaremaa kauplustes. Kuressaare Mooni tänava Säästumarket läheb lõplikult kinni juba 5. veebruari õhtupoolikul.



Samast kuupäevast suletakse ajutiselt uuendustöödeks ka Kihelkonna mnt kauplus, mis peaks nn mini-Rimina avatama 22. veebruaril.



“Mooni kaupluse sulgeme lõplikult ning hoone kavatseme müüki panna,” ütles Rimi Eesti Food AS-i kommunikatsioonijuht Katrin Bats.



Ümberkorralduste käigus praeguses Kihelkonna Säästumarketis uuendatakse kaupluse sisekujundust ja välisfassaadi. “Muutusi on kindlasti näha ka sortimendi osas,” märkis Bats, lisades, et viimane kasvab oluliselt, koguni neljasaja toote võrra.



“Muuhulgas pakume varasemast rohkem erinevaid puu- ja köögivilju ning kampaaniate korras ka värsket kala. Lisaks tuleb Kihelkonna kauplusesse pitsalett, kust saab osta kohapeal valmistatud populaarset Rimi pitsat,” lisas ta.



Uuendamine on hooga pihta hakanud ka Auriga keskuses asuvas Rimi kaupluses, kus tehtavad tööd peaksid lõppema märtsis. Autor: Ines Vapper Neljapäev, 26. jaanuar 2017.Esimeses järjekorras alustati kontseptsiooni uuendamist Harjumaa ja Saaremaa kauplustes. Kuressaare Mooni tänava Säästumarket läheb lõplikult kinni juba 5. veebruari õhtupoolikul.Samast kuupäevast suletakse ajutiselt uuendustöödeks ka Kihelkonna mnt kauplus, mis peaks nn mini-Rimina avatama 22. veebruaril.“Mooni kaupluse sulgeme lõplikult ning hoone kavatseme müüki panna,” ütles Rimi Eesti Food AS-i kommunikatsioonijuht Katrin Bats.Ümberkorralduste käigus praeguses Kihelkonna Säästumarketis uuendatakse kaupluse sisekujundust ja välisfassaadi. “Muutusi on kindlasti näha ka sortimendi osas,” märkis Bats, lisades, et viimane kasvab oluliselt, koguni neljasaja toote võrra.“Muuhulgas pakume varasemast rohkem erinevaid puu- ja köögivilju ning kampaaniate korras ka värsket kala. Lisaks tuleb Kihelkonna kauplusesse pitsalett, kust saab osta kohapeal valmistatud populaarset Rimi pitsat,” lisas ta.Uuendamine on hooga pihta hakanud ka Auriga keskuses asuvas Rimi kaupluses, kus tehtavad tööd peaksid lõppema märtsis.

Veel artikleid samast teemast »