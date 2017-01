Uudised

Kolm saarlast juhendavad värskeid koolijuhte

Neljapäev, 26. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 26. jaanuar 2017. Toomas Takkis, Margus Veri, Rein Uusmaa ja Valeri Gramakovski mentorprogrammi teise lennu esimesel kohtumisel. Möödunud aastal koolijuhtide mentorlusprogrammi koolituse läbinud kogenud koolijuhid said selle kooliaasta algul juhendada värsked direktorid. Teistele annavad nõu ka kolm Kuressaare kooli direktorit.



Igal aastal asub Eestis ametisse mitukümmend koolijuhti, kellest suurema osa jaoks on see esmane töökogemus koolidirektorina. Sisseelamiseks on neil vaja pikemat ja personaalsemat tuge, mida saab pakkuda suure kogemustepagasiga haridusjuhist mentor.



Kuressaare Vanalinna kooli direktor Tõnu Erin ütles, et on mentoriks selles mõttes teist korda, et esimest satsi juhendati programmi õppe käigus. “Grupi liikmed tõid oma koolist kaasa nõustatavad, kes jagati teiste koolide vahel juhendatavateks ära,” selgitas Erin.



Nüüd on tal õppeaasta algusest juhendada Vääna mõisakooli vastne koolijuht Heli Rannik, kellega on mullu korra kuus kohtutud. “Ta on värskelt ametis ning esimesel kohtumisel otsisime puutepunkte, kuidas mina saaksin talle abiks olla ja mida ta ise vajab,” ütles Erin, lisades, et viis Ranniku esmalt kurssi kõige tähtsama dokumentatsiooniga.



Teisel korral arutati, kuidas värske direktori tegemistele hoogu anda ja viimatisel kohtumisel vaadati ühiselt üle esimesed kordaminekud ja tagasilöögid.



Erinevad väljakutsed



Ametlik programmisisene koostöö kestab juunini, aga võib ka olla, et nõu küsitakse hiljemgi. “Püüan oma võimaluste piires teda aidata otsuste tegemisel ja lahenduste leidmisel,” sõnas Erin.



“Mina ei saa retsepti välja kirjutada, vaid ainult soovitada. Võin rääkida oma kogemustest ja eks ta siis vaatab, kas soovib samuti teha või millised seisukohad ta võtab.”



Kuressaare gümnaasiumi direktor Toomas Takkis on mentoriks Tallinna Euroopa kooli direktorile Auli Uddele. “Mulle on see väga huvitav, sest see on nii erinev tavalisest koolist. Inimestega on töö samasugune, aga seal majas on koolijuhil natuke teised väljakutsed,” tõdes Takkis, tuues näiteks, et pole lihtne leida Eestist prantsuskeelset loodusõpetuse õpetajat.



Saaremaa ühisgümnaasiumi direktori Viljar Aro juhendatav on Järveküla kooli direktor Mare Räis.



SA Innove, haridus- ja teadusministeeriumi ning Fontese koostöös läbiviidava mentorite väljaõppe programmi on lõpetanud juba kaks lendu ehk 31 mentorit. Igal aastal asub Eestis ametisse mitukümmend koolijuhti, kellest suurema osa jaoks on see esmane töökogemus koolidirektorina. Sisseelamiseks on neil vaja pikemat ja personaalsemat tuge, mida saab pakkuda suure kogemustepagasiga haridusjuhist mentor.Kuressaare Vanalinna kooli direktor Tõnu Erin ütles, et on mentoriks selles mõttes teist korda, et esimest satsi juhendati programmi õppe käigus. “Grupi liikmed tõid oma koolist kaasa nõustatavad, kes jagati teiste koolide vahel juhendatavateks ära,” selgitas Erin.Nüüd on tal õppeaasta algusest juhendada Vääna mõisakooli vastne koolijuht Heli Rannik, kellega on mullu korra kuus kohtutud. “Ta on värskelt ametis ning esimesel kohtumisel otsisime puutepunkte, kuidas mina saaksin talle abiks olla ja mida ta ise vajab,” ütles Erin, lisades, et viis Ranniku esmalt kurssi kõige tähtsama dokumentatsiooniga.Teisel korral arutati, kuidas värske direktori tegemistele hoogu anda ja viimatisel kohtumisel vaadati ühiselt üle esimesed kordaminekud ja tagasilöögid.Ametlik programmisisene koostöö kestab juunini, aga võib ka olla, et nõu küsitakse hiljemgi. “Püüan oma võimaluste piires teda aidata otsuste tegemisel ja lahenduste leidmisel,” sõnas Erin.“Mina ei saa retsepti välja kirjutada, vaid ainult soovitada. Võin rääkida oma kogemustest ja eks ta siis vaatab, kas soovib samuti teha või millised seisukohad ta võtab.”Kuressaare gümnaasiumi direktor Toomas Takkis on mentoriks Tallinna Euroopa kooli direktorile Auli Uddele. “Mulle on see väga huvitav, sest see on nii erinev tavalisest koolist. Inimestega on töö samasugune, aga seal majas on koolijuhil natuke teised väljakutsed,” tõdes Takkis, tuues näiteks, et pole lihtne leida Eestist prantsuskeelset loodusõpetuse õpetajat.Saaremaa ühisgümnaasiumi direktori Viljar Aro juhendatav on Järveküla kooli direktor Mare Räis.SA Innove, haridus- ja teadusministeeriumi ning Fontese koostöös läbiviidava mentorite väljaõppe programmi on lõpetanud juba kaks lendu ehk 31 mentorit.

Veel artikleid samast teemast »