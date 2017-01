Uudised

Soomes elav saarlane treib lasteluuletusi

Neljapäev, 26. jaanuar 2017.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 26. jaanuar 2017. FOTO: Kerttu Art 20. jaanuaril ilmus Soomes elavalt saarlaselt Kati Voksepalt (pildil) lastega seotud tegemistest “Lustakad luuletused lastele”.



Kati tõdes, et luuletused sai ta kokku kiiresti. “Mõte ja teostus tuli vähem kui kuu aja jooksul,” sõnas ta, lisades, et kokku sai sel korral kaante vahele 17 luuletust.



Inspiratsiooni sai naine oma kaheksakuuselt tütrelt ja 4,5-aastaselt pojalt. Kati luges poisile enne magama minekut ikka lühijutte. Ükskord polnud aga muinasjuturaamatut kaasas, laps aga nõudis, et peab midagi lugema.



“Üritasin midagi jutustada ja siis tuligi esimesena ühe kana lugu. Siis tuli teine ja kolmas ning hakkaski erinevatest igapäevastest tegemistest lugusid tekkima,” meenutas Kati. Alati tahtis ta, et neis oleks ka midagi lõbusat. Näiteks kui oli vaja lapsega hambaid pesema minna, ütles ema, et hambaid pesema nüüd ruttu, enne kui sa lähed tuttu, muidu tulevad hammastesse augud... Kui aga jonn peale kippus, noomis Kati, et jonn on paha kuju ja tuleb ruttu majast välja ajada.



“Need luuletused räägivad, kuidas asju lustakamalt võtta. Samas sobivad need ka tuju tõstmiseks või õhtujuttudeks,” pakkus Kati.



Pärast mehelt ja tuttavatelt julgustuse saamist võttis Kati ühendust kirjastusega Hea Tegu. “Neilt tuli kohe positiivne tagasiside ja nii läkski,” selgitas ta.



Illustratsioonid on luuletustele teinud andekas Kuressaare neiu Keidi Saks.

Samas on Katil praegu juba uus projekt käsil, nimelt on tulemas midagi laste lühijuttude laadset.



