Leedo poja kriminaalasjas toimus kohtu eelistung (4)

Neljapäev, 26. jaanuar 2017.



Eile toimus Kuressaare kohtumajas eelistung kriminaalasja üle, milles ärimees Vjatšeslav Leedo ühte poega, Martin Leedot ja viimasele kuuluvat MTÜ-d süüdistatakse keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK) suure rahasumma väljapetmises.



Eelistungil lahendati korralduslikud küsimused ja seal toimunu ei kuulu kohtu kinnitusel avalikustamisele. Kohus lubas teha määruse eelistungi kohta järgmise nädala neljapäevaks, siis saab täpsemalt öelda, millal toimub antud kriminaalasjas põhiistung.



Süüdistus soodustuskelmuse toimepanemises on esitatud MTÜ-le Mullutu Loodushoiu Selts, selle juhatuse liikmele Martin Leedole ja MTÜ esindajana tegutsenud Egon Jürissonile.



Süüdistuse kohaselt taotles MTÜ Mullutu Loodushoiu Selts 2012. aasta 23. novembrist kuni 2013. aasta 18. novembrini KIK-ilt pettuse teel toetust veiste soetamiseks. Veiste soetamine on siduv Mullutu-Loode hoiuala hooldamise projektiga.



KIK rahuldas 2013. aasta 1. veebruari otsusega Mullutu Loodushoiu Seltsi taotluse rahastada 278 965,08 euro suurust projekti “Mullutu-Loode hoiuala hooldamine”. Projekti eesmärk oli looduse mitmekesisuse säilitamine Mullutu-Loode hoiualal, eelkõige erinevate elupaigatüüpide, kaitsealuste taimede ja ohulähedaste linnuliikide elupaikade kaitsmine karjatamise abiga. Kirjelduse järgi sisaldas projekt 23,4-kilomeetrise karjaaia rajamist, karja soetamist ning liigirikaste madalsoode ja loopealsete hooldamist.



2013. aasta lõpus tuvastas KIK, et toetuse taotleja on esitanud neile karjaaedade soetamise ja paigaldamise kohta valeandmeid, ka ilmnes veiste kohta ebaselgeid asjaolusid. Nendele tuginedes tühistas KIK 2014. aasta 11. juulil rahastamisotsuse. Kokku pidi 2012. aasta otsuse kohaselt olema toetuse suurus 251 068,57 eurot, millest KIK jõudis välja maksta 35 985,60 eurot. Veiste soetamiseks taotletud ligi 207 000 eurot jäi pettuse tuvastamisel välja maksmata.



KIK-ile esitati tõendeid, nagu oleks projekti raames läbi viidud nõuetele vastav riigihange ja MTÜ Mullutu Loodushoiu Selts soetanud ühelt osaühingult selle alusel veised. Süüdistuse järgi osalesid toetust taotlenud ja riigihanget läbi viinud MTÜ Mullutu Loodushoiu Seltsi juhatuse liige Martin Leedo ja esindaja Egon Jürisson ebaseaduslikult ühe pakkuja pakkumuse dokumentide koostamisel ning tegelikult ei omandanud MTÜ veiseid näiliselt riigihanke võitnud OÜ-lt Ohtja Agro.



