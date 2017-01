Uudised

Saarlased püüavad kultuuri- ja spordipreemiaid

Kolmapäev, 25. jaanuar 2017.



Autor: MM Kolmapäev, 25. jaanuar 2017. Indrek Tustit. Kultuuriministeeriumi välja antavale preemiale pikaajalise väljapaistva loomingulise tegevuse eest kandideerib Saaremaalt pärit ajaloohuviline, Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi looja ja arendaja ning ajaloopärandi hoidja ja tutvustaja Johannes Tõrs, kelle esitas ministeeriumile Rae vallavalitsus.



Kultuuri aastapreemiat püüab Ingrid Rüütel raamatuga “Muhumaa laule ja lugusid”, esitaja Muhu vallavalitsus.



Spordi aastapreemiat püüavad Eesti Kergejõustikuliidu poolt üles antud kettaheitja Gerd Kanteri treener, saarlane Indrek Tustit (pildil) ja Eesti epeenaiskonda kuuluv, EM-il 1. koha pälvinud Kristina Kuusk, esitaja Eesti Vehklemisliit.



Kultuuri elutööpreemia antakse kolmele isikule ning ühe preemia suurus on 64 000 eurot. Viis preemiat suurusega 9600 eurot antakse möödunud aastal avalikkuseni jõudnud väljapaistvate loominguliste saavutuste eest.



