Uudised

Linn töötab välja Haameri kunstiauhinna statuudi

Kolmapäev, 25. jaanuar 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 25. jaanuar 2017. Eerik Haamer. Eilsel linnavalitsuse istungil kiideti heaks Eerik Haameri nimelise kunstiauhinna statuudi eelnõu.



Määruse eelnõu saadeti edasi Kuressaare linnavolikogu veebruari istungile.

Kunstiauhinna eesmärk on linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu sõnul tunnustada silmapaistvaid saavutusi kunsti valdkonnas ja jäädvustada kunstnik Eerik Haameri mälestust.



Kui linnavolikogu veebruaris vastava määruse välja annab, saab Kuressaare linnast auhinna asutaja, kuid preemia väljaandjaks juba Saaremaa vald. Auhind on kavas esmakordselt välja anda 2018. aastal Eerik Haameri 110. sünniaastapäeval, tähistades ühtlasi Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.



“Ehkki Saaremaa vallavalitsus annab esimese preemia välja tuleval aastal, on määruse varase vastuvõtmise korral kunstnikel aega valmistuda,” selgitas Maripuu. Määruse eelnõu saadeti edasi Kuressaare linnavolikogu veebruari istungile.Kunstiauhinna eesmärk on linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu sõnul tunnustada silmapaistvaid saavutusi kunsti valdkonnas ja jäädvustada kunstnik Eerik Haameri mälestust.Kui linnavolikogu veebruaris vastava määruse välja annab, saab Kuressaare linnast auhinna asutaja, kuid preemia väljaandjaks juba Saaremaa vald. Auhind on kavas esmakordselt välja anda 2018. aastal Eerik Haameri 110. sünniaastapäeval, tähistades ühtlasi Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva.“Ehkki Saaremaa vallavalitsus annab esimese preemia välja tuleval aastal, on määruse varase vastuvõtmise korral kunstnikel aega valmistuda,” selgitas Maripuu.

Veel artikleid samast teemast »